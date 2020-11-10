سمارت ورلد توقع مع «ألف» اتفاقية لدعم التكنولوجيا واللوجستيات

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركة سمارت ورلد، وهي مشروع مشترك بين اتصالات ومؤسسة مدينة دبي للطيران، عقوداً مع شركة (ألف) للتعليم لدعم الخدمات في أكثر من 140 مدرسة منتشرة في كافة أنحاء إمارة أبوظبي.

حيث تشتمل مشاركتها على توفير أكثر من 190 موظفاً لدعم ألف للتعليم لجهة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بشكل ميداني في المدارس، علاوة على توفير مكتب خدمة مركزي وإدارة نظم العمليات في مقرها الرئيسي.

كما تم تكليف سمارت ورلد بإدارة الأصول والتخزين والنقل المتعلقة بأصول تكنولوجيا المعلومات الخاصة بألف للتعليم، وذلك لدعم المدارس جنباً إلى جنب مع تقديم خدمات مخصصة مثل نشر نقاط الوصول والبنية التحتية غير الإلكترونية في المدارس.

وقال غريغوار بروفوت، مدير تنفيذ الخدمات في ألف للتعليم: «تفهمت سمارت ورلد متطلباتنا بسرعة وتصدت بشكل فوري للتحديات الرئيسية التي نواجهها. وقد تم بناء عرضهم بشكل جيد للغاية وتم بوضوح التعبير عن التحسينات المتعلقة به، ما أكد لنا أنهم الشريك المناسب للمضي قدماً. ومنذ اتخاذ القرار، ازداد تعاوننا وتعززت علاقتنا».

وقال عبد القادر علي، الرئيس التنفيذي لسمارت ورلد: «كان التلزيم الخارجي لتكنولوجيا المعلومات إحدى الخدمات التي تقدمها سمارت ورلد منذ زمن طويل، حيث مكنتنا سنوات الخبرة الطويلة التي نتمتع بها من أن نكون الشريك المفضل للعديد من المؤسسات الحكومية، ونحن فخورون باختيار ألف للتعليم لنا ونتطلع قدماً لدعمهم في إحراز التقدم الرقمي وفي إدخال كفاءات جديدة من خلال خدماتنا».

ألف للتعليم هي شركة رائدة متخصصة في تكنولوجيا التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل ألف للتعليم على جعل التعليم أكثر تخصيصاً وإقحاماً وإتاحة للطلاب في أي وقت وفي أي مكان.

حيث تتمثل رؤيتها في تصميم خبرات تعلم من شأنها أن تغير الطريقة التي يتم وفقاً لها تعليم العالم، وذلك من خلال نتائج تعلم معززة. ويستخدم اليوم أكثر من 120,000 طالب في دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا منصة ألف المبتكرة، فيما تلتزم ألف للتعليم ببناء خبرات تعلم جذابة للمتعلمين في القرن الحادي والعشرين.

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