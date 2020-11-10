مروحية ترامب الخاصة للبيع

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أنه تم عرض مروحية دونالد ترامب الخاصة من طراز "سيكورسكاي إس 76 بي"، التي نالت شهرتها عبر إعلانات حملة ترامب الانتخابية 2016، للبيع بأكثر من مليون دولار.

ووفقا للمجلة، تم نشر الإعلان الخاص ببيع المروحية بدون سعر محدد على منصتي التداول "إيرو أسيتس" و"جيت إيدج بارتينرز".

وقبل 4 سنوات، قدرت صحيفة "نيويورك تايمز" سعر هذه المروحية بـ875 ألف دولار وتوقع الصحفيون، أنه على خلفية الوضع مع الانتخابات، قد ترتفع قيمتها إلى 1.5 مليون دولار، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وتتميز المروحية، التي صُنعت عام 1989، بمقصورة داخلية تضم 6 مقاعد مع نظام عازل للصوت، وفيها ثلاجة وبار للمشروبات.

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