سند وجنرال إلكتريك للطيران تحتفلان بصيانة 100 محرك «جينكس»

احتفلت شركة سند، الشركة العاملة في صيانة وتمويل محركات الطيران ومكوناتها، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، بصيانة 100 محرك من طراز «جينكس» الذي تقوم بتصنيعه شركة جنرال إلكتريك للطيران.

وتعتبر سند أول مركز مستقل يحصل على اعتماد خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات «جينكس» ضمن شبكة الحلول الخدمية العالمية الخاصة بشركة جنرال إلكتريك للطيران.

كما تعد سند الشريك الوحيد المعتمد لصيانة وإصلاح وعمرة محركات «جينكس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبدءاً من العام 2021 وحتى العام 2035، ستقوم سند بتوسيع خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لتقدم خدمات الإصلاح الكاملة لما يقارب 315 محركاً إضافياً من طراز «جينكس».

وقال منصور جناحي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة سند: يؤكد هذا الإنجاز الكفاءات الهندسية المتميزة التي تتمتع بها شركة سند وقدرتها على الاستمرار في تقديم أعلى خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لشركات صناعة محركات الطائرات العالمية. وبفضل الالتزام الصارم بأعلى معايير الجودة الدولية، تمكنا في شركة سند من تعزيز قدراتنا في خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة بالرغم من التحديات الحالية التي تواجه قطاع الطيران العالمي.

وبالإضافة إلى الشراكة الوطيدة التي تتمتع بها شركة سند مع الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، فإن هذا الإنجاز سيساهم في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي موثوق لأفضل الخدمات الهندسية المتخصصة في قطاع صناعة الطيران.

وبدوره قال آدم بو قديدة، الرئيس المالي لمجموعة الاتحاد للطيران: لقد ساهمت شركة سند في دعم الاتحاد للطيران من خلال تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لحوالي 30 محركاً من محركات «جينكس» سنوياً، والتي تُستخدم في أسطولها من طائرات بوينغ 787 دريملاينر التي تتميز بانخفاض استهلاكها للوقود.

وتعد الشراكة الموثوقة بين الاتحاد للطيران وسند دليلاً إضافياً على تطور البنية التحتية للطيران المحلي، وتتطلع الاتحاد للطيران إلى استمرار التعاون مع سند ودعم إنجازاتها المتواصلة.

وقال ديف كيرشر، المدير العام لمحركات «جينكس» في شركة جنرال إلكتريك للطيران: بالنيابة عن كامل أعضاء فريق جنرال إلكتريك للطيران حول العالم، أود أن أهنئ شركة سند على تحقيق هذا الإنجاز التاريخي. ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا وتلبية متطلبات الصيانة والإصلاح والعمرة للأسطول العالمي المتنامي من الطائرات التي تشغل محرك «جينكس» المتميز.

ومن جانبه قال عزيز قليلات، نائب رئيس المبيعات والتسويق في جنرال إلكتريك للطيران لمنطقة أوروبا الشرقية وروسيا وتركيا والشرق الأوسط: تعد الشراكة بين سند وشركة جنرال إلكتريك للطيران من أهم دعائم نمو صناعة الطيران في المنطقة. ونحن نقدر جهود شركة سند ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات في مجال خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات «جينكس» في المستقبل.

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