عروض ترفيهية خاصة في القرية العالمية بمناسبة "ديوالي"

المصدر: دبي- البيان

تحتفل القرية العالمية في عطلة نهاية الأسبوع القادم بمهرجان "ديوالي" أو "مهرجان الأضواء". وتدعو الوجهة الترفيهية سكان الإمارات والسياح لمشاركتها الاحتفالات بهذا المهرجان.

حيث سيكون الضيوف على موعد مع باقة متنوعة من العروض والفعاليات والتجارب الترفيهية الاستثنائية التي ستنال إعجاب الحضور من مختلف الأعمار والجنسيات.

وستشهد العديد من المناطق الترفيهية في جميع أنحاء الوجهة العديد من البرامج الترفيهية والاحتفالات بهذه المناسبة في عطلة نهاية هذا الأسبوع، حيث ستقدم كل منطقة تجارب فريدة من نوعها تضمن للضيوف الاستمتاع بالاحتفالات بطريقة استثنائية.

وسيكون الجناح الهندي الذي يُعد أكبر جناح في القرية العالمية ويضم 240 متجراً لبيع المصنوعات اليدوية الهندية الأصيلة والتحف الفنية والذهب والأطعمة الشهية والهدايا التذكارية والإكسسوارات والزخارف والتصاميم المنزلية، مركز الإثارة في هذا المهرجان، حيث سيتزين الجناح بأكمله بروح "ديوالي" مما يجعل المناسبة أكثر خصوصية.

وستعزز مجموعة عروض "بوليوود" الترفيهية - المقرر تقديمها على مدار الموسم 25 للقرية العالمية - تجارب الضيوف ليستمتعوا بمستوى أعلى من الإثارة في عطلة نهاية هذا الأسبوع. فعلى منصة المسرح الرئيسي، سيستمتع الضيوف بعرض " بوليوود ستريت جام".

والذي يؤدي فيه 16 فناناً موهوباً عروضهم على أنغام مجموعة من أشهر أغاني بوليوود. وسيأخذ عرض "أفلام بوليوود!" الضيوف في رحلة سريعة عبر مجموعة من أفلام بوليوود الأكثر شهرة والتي أحبها الجمهور في جميع أنحاء العالم. كما سيكون للضيوف الصغار نصيبهم من المتعة والإثارة التي ستقدمها الوجهة في هذا المهرجان من خلال عرض تشوتا بيم المباشر على مسرح الأطفال، وستجوب فرقة عرض بوليوود الإيقاعي المتجول شوارع القرية العالمية لمفاجأة الضيوف وتعزيز تجاربهم الترفيهية.

ويمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بتذوق النكهات الهندية الأصيلة لمشاركة الاحتفالات بمهرجان ديوالي، وذلك مع مجموعة واسعة وخيارات متنوعة من أشهى المأكولات الهندية والشرقية والغربية. ومن المتوقع أن تستقطب المطاعم والأكشاك الهندية بما في ذلك مطعم جراند باربيكيو وقرية البنجاب وبازار التشات الهندي الانتباه في هذا اليوم الاستثنائي. وبالنسبة للضيوف الذين يتطلعون إلى تجربة شيء مختلف، فيمكنهم زيارة عربة الحلويات الجديدة كلياً "كولفي ليشوس" .

والتي تقدم آيس كريم وشربات الكولفي اللذيذة والمفضلة في جميع الأوقات، إضافة إلى كشك "إيفريثينج باراتا"، والذي يُعد أحد أحدث الأكشاك في القرية العالمية ويقدم مجموعة متنوعة من نكهات البراتا الفريدة.

كما توفر القرية العالمية لضيوفها المزيد من مناطق الجذب والترفيه الأخرى التي يمكنهم الاستمتاع بها خلال مهرجان ديوالي وما بعده، حيث تقدم منطقة "كرنفال" ألعاب الملاهي العائلية الأكثر إثارة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتثري تجارب الضيوف هذا الموسم، وتضم أكثر من 160 جولة شيقة لجميع الأعمار وألعاب المهارة وألعاب الفيديو والمناطق الترفيهية الشيّقة.

كما تُقام عروض الألعاب النارية على وقع الموسيقى كل يوم خميس وجمعة من الموسم في الساعة 9 مساءً، وعرض النافورة الناري المذهل ثلاث مرات في اليوم مع أكبر عدد من عروض النار في نافورة القرية العالمية على الإطلاق، إضافة إلى عرض "المطاردة السريعة" الشيق الذي يقام ثلاث مرات يومياً ماعدا يوم الثلاثاء.

ويستضيف مسرح الصغار أيضاً مجموعة واسعة من العروض الحية وورش العمل خلال الموسم 25، بما في ذلك "بين آند هولي"، و "بي جي ماسكس"، و"تشوتا بيم" و"بيتر رابيت"، و "أكتوناتس"، و "كير بيرز" وغيرها المزيد.

يُشار إلى أن القرية العالمية ترحب بضيوفها يومياً خلال موسمها الخامس والعشرين من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 4 عصراً حتى منتصف الليل، وفي أيام الخميس والجمعة والعطل الرسمية من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل. وللمرة الأولى، يمكن لضيوف الوجهة من العائلات التي لديها أطفال صغار الاستمتاع بقضاء فترة الظهيرة في القرية العالمية .

حيث تبدأ الوجهة في الترحيب بالضيوف من الساعة 2 ظهراً حتى 11 مساءً. كما أن أيام الاثنين مخصصة للعائلات والسيدات فقط ما لم تكون عطلة رسمية. وتتوفر تذاكر الدخول للقرية العالمية مقابل 15 درهماً إماراتياً فقط ويمكن شراؤها عبر الإنترنت من خلال موقع القرية العالمية أو تطبيق الهاتف المحمول الجديد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز