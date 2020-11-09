مطاعم دبي تقدم عروضاً ترويجية على المأكولات الهندية والعالمية احتفالاً بـ «ديوالي»

المصدر: دبي - البيان

تقدم المطاعم في مختلف أنحاء دبي العديد من العروض الترويجية على المأكولات الهندية والعالمية احتفالاً بمهرجان الأضواء «ديوالي» لهذا العام.

ويعد مهرجان الأضواء مناسبة مميزة، حيث يتم صنع الحلويات وإعداد المأكولات الشهية التي لا غنى عنها خلال فترة الاحتفال بالمهرجان.

ويعتبر الطعام جزءاً أساسياً من الاحتفالات السنوية بمهرجان «ديوالي»، ولهذا السبب تعاونت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مع تطبيق توصيل الطعام «زوماتو» ليحظى سكان دبي وزوارها بعروض ترويجية كبرى فيما يزيد على 200 مطعم من أكثر المطاعم الهندية شعبية على مستوى المدينة، بالإضافة إلى مطاعم أخرى تقدم تشكيلة ضخمة من المأكولات الإقليمية والعالمية.

وفي إطار العرض الترويجي على مأكولات مهرجان الأضواء، يمكن لمحبي الطعام الاستمتاع بخصومات كبيرة تتراوح بين 15 و40 % عند تناول الطعام داخل المطعم وما يصل إلى 50 % على التوصيل واستلام الطلبات المقدمة عبر الإنترنت، بحد أدنى 20 درهماً لكل طلب.

وتغطي المطاعم والمقاهي المشاركة في عرض مأكولات مهرجان الأضواء، تشكيلة واسعة من الأسعار والمأكولات وأساليب الطهي، بدءاً من المأكولات السريعة، وصولاً إلى أماكن تناول الطعام العائلية والمطاعم المريحة التي تقدم مأكولات متنوعة بنكهات حديثة وكلاسيكية.

وتنتشر المطاعم المشاركة في هذا العرض الترويجي في مختلف أنحاء دبي، وهو ما يعني أن سكان المدينة وزوارها يمكنهم الاستمتاع بأطباقهم الشهية المفضلة بصرف النظر عن المكان الذي يعيشون فيه.

المطاعم العائلية

يمكن للأصدقاء والعائلات التجمع والاستمتاع بتناول المأكولات الشهيرة في مطاعم جازيبو وإنديا بالاس وذا يلو تشيلي وبومباي براسيري ومينت ليف أوف لندن وبيبرميل وذا روبي روم وتشيكن تكا إن وكاليكوت نوتبوك بالإضافة إلى غيرها من المطاعم الرائعة في مختلف أنحاء المدينة.

مأكولات الشارع

يمكن لعشاق الطعم تناول وجبات صغيرة أثناء التنقل في عدد من وجهات الطعام الهندية الموجودة في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك وانس أبون إيه بايت وتشات بازار ورانغولي وكاشكا كافيه وفوديز ديلايت وتشاتكارا وفيا دلهي وغيرها الكثير.

البرياني

يمكن لسكان دبي وزوارها طلب طبق طازج من الأرز الساخن واللذيذ وغير ذلك الكثير في عدد من أفضل المطاعم التي تقدم البرياني على مستوى المدينة، بما في ذلك تشيناي كاداي برياني ومطعم أرسلان، وغولدن فينغرز وناياب هاندي، وسبايسي ستوري ومستر برياني وكوزين دي مالابار.

الكباب

يمكن الاستمتاع بالكباب الشهي والطازج في كل من تراك أدا، ومطعم زامز حيدر أباد ونظامات حيدر أباد ومطعم ومقهى بي آند بي ومطعم ديلي إكسبرس ومطعم رافي وغيرها الكثير في جميع أنحاء المدينة.

مأكولات جنوب الهند

يمكن لهؤلاء الذين يتوقون للمأكولات من ولايات أندرا براديش وكارناتاكا وكيرالا وتاميل نادو وتيلانجانا الاختيار من بين مجموعة من المطاعم الرائعة، بما في ذلك دبي أمارافاثي ويامي حيدر أباد وغولي كيتشن ومطعم مايكرو أوفن وماميلز إلام بيور فيج وبومباي تشوباتي ومطعم فيج هت ومطعم ومقهى بانور إكسبرس ومطعم بنويل.

البيتزا

تشمل احتفالات مهرجان ديوالي مأكولات من جميع أنحاء العالم، ويمكن لمحبي الطعام اختيار أطباقهم العالمية المفضلة مثل البيتزا الإيطالية الكلاسيكية من مطاعم ين آند يانغ بيتزيريا وبيتزا مان وماتيوز بيتزا وروسوز نيويورك بيتزيريا وبيتزارو وفنيليز وبابا جونز وبافوز بيتزا وجاز آت بيتزا إكسبرس.

البرغر

يمكن لعشاق البرغر الاستمتاع بتناوله في أي وقت وأي مكان، ويستطيع سكان دبي وزوارها الاختيار من بين أنواع مختلفة من البرغر مثل برغر الجبن الكلاسيكي وبرغر دابل باتي وبرغر سلايدرز أو مزيج لذيذ من النكهات المتنوعة في عدد من أفضل المطاعم التي تقدم البرغر في دبي بما في ذلك غورميه برغر كيتشن وبليونير برغر بويز وفات بوي برغرز وسلايدر رايدر وجست برغر وفدراكرز وذا ستافد برغر كو.

المأكولات الآسيوية

لتلبية الطلب على النودلز والسوشي والساتيه والرامين وغيرها خلال مهرجان ديوالي لهذا العام، تقدم مطاعم مثل ميابي سوشي آند بنتو وتوم توم آسيا وآسيا تانغ وترياكي وتشوكينغ وليتل بانكوك وكوريو كوريان باربيكيو وباندا إكسبرس ويو سوشي وووك بويز تشكيلة واسعة من المأكولات الآسيوية اللذيذة.

المأكولات العربية

يمكن لمحبي المأكولات العربية تناول أطباقهم المفضلة من الشاورما الجاهزة إلى أطباق اللحوم المشوية المتنوعة أو المندي ومشاركتها مع الأصدقاء في مطاعم مثل هلا بيروت وكعك المنارة ومطعم ورسان للمندي وآرابيان غريل وبيروت بايتس ومطعم كيف.

الحلويات

يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الحلويات الهندية والعالمية مع كوب من الشاي في كولفيليشس وأكي 100% وشيكزم ميلك شيكس ودينيز وديسي كوبا وكارلوتشيوز وهامينغ بيرد بيكري وشوجار فاكتوري وآيس لاب وتيم هورتنز وبروجكت تشايوالا وغيرها الكثير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز