«مجموعة جميرا» تحصد 18 من جوائز السفر العالمية 2020

المصدر: دبي- البيان

حصدت «مجموعة جميرا» 18 جائزة، خلال حفل توزيع «جوائز السفر العالمية 2020»، الذي أقيم مطلع الأسبوع الجاري. وحظيت علامة الضيافة بالتكريم على مستوى المجموعة والفنادق بمفردها ضمن 7 فئات، بحصولها على 13 جائزة في منطقة الشرق الأوسط، و3 في أوروبا و2 في آسيا، أبرزها جائزة «العلامة التجارية للفنادق الفاخرة الرائدة في الشرق الأوسط» و«المجموعة الفندقية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة».

بينما فاز «فندق جميرا النسيم» بجائزة «أفضل فندق في الشرق الأوسط»، وحصل «برج العرب جميرا» على جائزة «أفضل فندق في دولة الإمارات العربية المتحدة 2020».

وقال جوزيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: نتفق على أن 2020 عام استثنائي بكل معنى الكلمة. وعلى الرغم من التحديات المتنوعة، نفخر بقدرتنا على مواصلة الابتكار وتوفير التجارب المدهشة لضيوفنا الكرام، ويسعدنا أن تحظى الجهود، التي نبذلها في سبيل تقديم مفاهيم جديدة ومبتكرة وتجارب آمنة لا تنسى بتقدير متميز من مجتمعاتنا وضيوفنا الأوفياء.

ويأتي فوزنا بهذه الجوائز المرموقة اليوم تتويجاً لالتزامنا الراسخ تجاههم، فهذه الإنجازات الفريدة تؤكد معايير الخدمة عالمية المستوى التي نفخر بتقديمها، وتمثل حافزاً متميزاً يلهم فريق عملنا، ويدفعنا إلى مواصلة الارتقاء بجودة تجاربنا لإرساء معايير جديدة في قطاع الضيافة الفاخرة.

وقال جراهام كوك، المؤسس والرئيس لجوائز السفر العالمية: يسعدنا أن تحظى «مجموعة جميرا» بهذا التكريم الرفيع من قبل قطاع السفر والجمهور في جوائز السفر العالمية 2020، وذلك تقديراً لالتزامها الراسخ بالارتقاء بمعايير الضيافة المتميزة، وتشمل قائمة الجوائز التي حصدتها مجموعة جميرا:

الشرق الأوسط

• العلامة التجارية الرائدة للفنادق الفاخرة في الشرق الأوسط 2020 – مجموعة جميرا

• المجموعة الفندقية الرائدة في الإمارات 2020 – مجموعة جميرا

• أفضل فندق للأجنحة في الشرق الأوسط 2020 – برج العرب جميرا، دبي

• أفضل فندق في الإمارات 2020: برج العرب جميرا، دبي

• أفضل فندق في الشرق الأوسط 2020: جميرا النسيم، دبي

• أفضل منتجع للمساكن في الشرق الأوسط 2020: المساكن الملكية في جميرا زعبيل سراي، دبي

• أفضل منتجع فاخر في دبي 2020-: جميرا زعبيل سراي، دبي

• أفضل فندق لحفلات الزفاف في الشرق الأوسط 2020: جميرا القصر، دبي

• أفضل منتجع شاطئي في دبي 2020: جميرا بيتش هوتيل

• أفضل منتجع فاخر في أبوظبي 2020: جميرا في منتجع جزيرة السعديات، أبوظبي

• أفضل منتجع في أبوظبي 2020: جميرا في منتجع جزيرة السعديات، أبوظبي

• أفضل منتجع في البحرين 2020: جميرا رويال سراي

• أفضل فندق للأعمال في الكويت 2020: فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة

أوروبا

• أفضل مساكن فندقية في أوروبا 2020 - جروفنر هاوس سويتس من جميرا ليفينج، لندن

• أفضل مساكن فندقية في إنجلترا 2020 - جروفنر هاوس سويتس من جميرا ليفينج، لندن

• أفضل فندق للمدينة في ألمانيا 2020 – جميرا فرانكفورت

آسيا

• أفضل فندق للأعمال في جيانغسو 2020 – جميرا نانجينغ

• أفضل فندق للأجنحة في جيانغسو 2020 - جميرا نانجينغ

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