تعاون بين «جروب تيك» و«ووبوت.ايه آي» لأتمتة ورقمنة عمليات المطاعم والمطابخ السحابية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «جروب تيك» ومنصة «ووبوت.ايه آي» عن تعاون استراتيجي بينهما لتقديم تجربة مثالية لمشغلي المطاعم والمطابخ السحابية على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن توفر التكنولوجيا سريعة التطور قوة دافعة لتطوير نشاط الخدمات الغذائية.

ويوفر التحالف حلاً شاملاً للمطاعم والمطابخ التي تعمل بتقنية السحابة حيث إنه يشمل رقمنة السلسلة كاملة بدءًا من تلقي الطلبات وتشغيلها إلى ضبط ومراقبة الامتثال للمعايير الواجب اتباعها بالإضافة إلى التسويق.

ويلغي تكامل GrubTech مع الوسطاء في قطاع خدمات المواد الغذائية ونقاط البيع ومقدمي الخدمات اللوجستية من الأطراف الأخرى الحاجة إلى إدخال الطلبات يدوياً في أنظمة من الحلول المنعزلة.

والتي يعيبها في كثير من الأحيان أنها عرضة للخطأ فضلاً عن كونها عملية مرهقة. وبدلاً من ذلك، يتم بموجب هذه الشراكة رقمنة دورة الطلبات، مما يوفر رؤية شاملة للمبيعات وعمليات التشغيل ويؤدي إلى خفض التكاليف وزيادة الكفاءة وتقليل أوقات إعداد الطعام والتسليم، وبالتالي يقلل الوقت اللازم للدورة كاملة بدءاً من اتصال العميل لتسجيل طلبه إلى التوصيل للمنازل.

وتدعم Wobot.ai اليوم أكثر من 10.000 وحدة على مستوى العالم، حيث توفر لها خدمات المساعدة في تقليل مخاطر عدم الامتثال وتكلفة الإشراف وزيادة «صافي نقاط الترويج» لعملائها من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تهيئ أجهزة الكمبيوتر لتفسير وفهم المدخلات من صور رقمية ومقاطع الفيديو، ومن ثم التفاعل مع ما تراه.

وتتميز حلول الخدمات التي تقدمها شركة جروب تيك بأنها قابلة للتطوير بدرجة كبيرة ويمكن نشرها بسهولة عن بُعد، وتجري الشركة حالياً مناقشات متقدمة للتوسع في خدماتها عبر عدد من المؤسسات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة في ربوع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها في جنوب شرق آسيا وأوروبا. ومن المأمول أن تعزز الاتفاقية مع Wobot.ai عروض خدماتها التي تسعى في تقديمها بشكل كبير. وذلك في ضوء متطلبات السلامة المتشددة للأغذية والقيود المتزايدة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا «COVID-19»، فضلاً عن قيام البلدان بشكل متكرر بتحديث تشريعات الامتثال الخاصة بها مما يخلق حاجة ملحة لمنصة عمليات فعّالة ومتعددة الأغراض.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز