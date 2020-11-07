مطعم «99 سوشي» يقدم قائمة تذوق جديدة

المصدر: (دبي - البيان)

يحتفل مطعم 99 سوشي، بمناسبة حلول فصل الخريف، بانطلاق الموسم الجديد، بتقديم قائمة تذوق شهية من 9 أطباق، تتوفر في كلا موقعي المطعم المتميز في الإمارات.

وتعني كلمة «آكي»، الخريف باللغة اليابانية، وهي العنوان الأمثل لكل ما تتضمنه القائمة الخاصة، بالإضافة إلى أنها تشير إلى المطبخ الياباني الراقي، الذي تفخر بتقديمه العلامة التجارية.

تشمل الخيارات الأخرى مجموعة من الأنواع اليابانية الأصيلة، مثل كوكتيل Sea Urchin Tempura، أو Wagyu Tartar، ولوبستر ماكي الرائع، مع أعشاب واكاميه، والأعشاب البحرية واليوزو.وقال جايمي كاستانيدا، المدير عام المطعم: «قائمة تذوق آكي، هي طريقتنا لأخذ ضيوفنا في رحلة إلى فصل الخريف في اليابان. نحن متشوقون للغاية لتقديم قائمة التذوق في دبي وأبوظبي».

ويمكن الاختيار بين موقعين فاخرين، في الغاليريا بجزيرة المارية في أبوظبي، أو وسط المدينة، لتأمل نافورة دبي في فندق العنوان.

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