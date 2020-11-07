«فافر-لوبا» تعيد طرح «سكاي تشيف كرونوغراف»

المصدر: دبي- البيان

أعادت «فافر-لوبا»، ثاني أقدم علامة سويسرية صانعة للساعات، طرح مجموعة «سكاي تشيف كرونوغراف»، التي تتسم بالتصاميم الملائمة والصالحة لكل زمان.

وعادت المجموعة التي تتمتع بشخصية آسرة، بشكل جديد ولمسات زادتها رقياً، وغدت معها أبلغ تعبيراً من أي وقت مضى.

وتركز المجموعة الجديدة على نمط حياة متعدد الجوانب، لتصبح رمزاً لمستقبل العلامة وفلسفتها القائمة على تعزيز الثقة بالنفس، عبر التحلي بالجرأة وبالطابع العصري مع الحفاظ على الوفاء لإرثها العريق.

ويأتي إطلاق المجموعة بشكلها الجديد تحت إدارة الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «فافر-لوبا» فيليب روتن، ليمنح العلامة مظهراً جديداً ويجمع أنشطتها، ويعيد إطلاقها وفقاً لفلسفة «ثق بنفسك».

وتجسد الحملة الجديدة روح المغامرة التي تتحلّى بها العلامة التجارية وتشجّع الرجل والمرأة العصريَّين على الثقة بالنفس عند اتخاذ خطوات جريئة، هذا عدا بالطبع عن الثقة بـ«فافر-لوبا» وبتفوقها الهندسي المثير. وتقدّم «فافر-لوبا» مجموعتها التي خضعت للتجديد في أربعة ألوان مختلفة للميناء، كما أنها، من ناحية أخرى، مزودة بأحزمة من جلد السويد يمكن التبديل بينها.

ويجمع الكرونوغراف الأوتوماتيكي، المعاد تصميمه في علبة بقياس 43 مليمتراً، بين تصميم كرونوغراف كلاسيكي ومجموعة ألوان جديدة، تشمل الأخضر الخريفي مع عدادات سوداء، والأحمر الخمري مع عدادات بنية، والأسود المخملي مع مؤشرات ساعات بالبيج.

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