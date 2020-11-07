83 % من مستخدمي «تيك تـوك» يقبلون على التسوق عبر الإنترنت

المصدر: دبي- البيان

أعلنت تيك توك، الوجهة المتخصصة لمقاطع الفيديو القصيرة، عن تعاونها مع شركة الأبحاث «فيد باك مي»، ومقرها الإمارات، لإلقاء الضوء على دور وباء «كوفيد 19» في إحداث تحولات سلوكية في اتجاهات التسوق بين مستخدمي منصة تيك توك في المنطقة. وشملت دول السعودية والإمارات ومصر، حيث سلطت الضوء على سلوكيات الإنفاق بين الجمهور المستعد لاعتماد التقنيات الجديدة.

وأوضح شانت أوكنيان، المدير العام لحلول الأعمال العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى تيك توك: «لأننا منصة تسويق فريدة، تمتلك مجتمعاً نابضاً بالحيوية، وتسعى لمواكبة هذه الأمور، أردنا أن نفهم بشكل أفضل، التغيير في سلوك المستهلكين في المنطقة، في ما يتعلق بالتسوق عبر الإنترنت، لنتمكن من مساعدة شركائنا من زيادة التفاعل مع المستهلكين، وبلوغ أهدافهم».

وكشفت الدراسة أن مستخدمي تيك توك سجلوا زيادة كبيرة في عادات التسوق عبر الإنترنت هذا العام، بلغت 90% في السعودية، و83% في الإمارات و79% في مصر. وفي ما يتعلق بوتيرة التسوق عبر الإنترنت.

فقد سجلت أعلى مستوياتها حيث أكد 84% في المملكة، و70% في الإمارات، و69% في مصر، بأنهم يتسوقون عبر الإنترنت مرة واحدة شهرياً. وأشار 66% من المستخدمين في المملكة، و65% في الإمارات، و68% في مصر، بأن الإعلان أقنعهم بإكمال عملية الشراء، مقارنة مع 48% في المملكة، و51% في الإمارات ومصر بين مستخدمي القنوات الأخرى.

وأشار 70% من المستخدمين في الإمارات أنهم يستخدمون البطاقات الائتمانية لسداد ثمن مشترياتهم.

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