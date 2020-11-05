إطلاق أول منصة طلب إعلانات رقمية تعتمد على الأداء باللغة العربية

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت جيه جروب، بالتعاون مع شركة فوكس بوش التي تتخذ من دبي مقراً لها إطلاق أول منصة طلب وتداول إعلانات رقمية وإلكترونية تعتمد على الأداء في العالم وباللغة العربية.

ويشكل الإعلان المرحلة الثانية من الشراكة بين جيه جروب وشركة فوكس بوش التي تركز على فتح آفاق لا حدود لها أمام المعلنين والوكالات الإعلامية والعلامات التجارية في مختلف أرجاء العالم.

وتشمل المنصة التي تعد أولى المنصات العربية في هذا القطاع نماذج شراء تقوم على أسلوبي التكلفة لكل عملية أو إجراء والتكلفة لكل عميل محتمل، بهدف تلبية كافة المتطلبات الفريدة والمستهدفة للعلامات التجارية والمعلنين والشركات الإعلامية. وتقدم المنصة حلول شراء إعلانات مبرمجة مباشرة للعملاء، كما ترتبط بأهم وأرقى دور النشر في منطقة الخليج العربي وبأكثر من 50 منصة متخصصة في مختلف أرجاء العالم.

وتشكل منصة طلب الإعلانات الرقمية حلاً برمجياً يعتمد عليه المعلنون والشركات الإعلامية في عملية شراء الفيديوهات والإعلانات المخصصة للأجهزة الجوالة ومحركات البحث والإعلانات المصورة بأسلوب مؤتمت وفاعل. وتعمل الشركتان معاً على تعزيز أداء المنصة بشكل مستمر، خصوصاً من حيث قدرتها على استهداف الجمهور العربي بناء على اهتماماتهم وتوجهاتهم.

وباتت فوكس بوش أحدث المشاريع الاستثمارية وإضافةً قيّمةً إلى الأعمال المتنوّعة التي تقودها جيه جروب في قطاعات متعددة، فقد أعلنت جي جروب مؤخراً عن استثمار 15 مليون دولار في شركة فوكس بوش التي أطلقت منصة تقنية الأداء المؤتمت التي تزود العلامات التجارية بعملاء محتملين بهدف تعزيز أداء المواقع الإلكترونية المعنية، وفعالية حملاتها الرقمية الموجّهة.

وفي الوقت الحالي، تمتلك فوكس بوش منصة لإدارة البيانات، وهي مصدر غنيّ بالبيانات الموجهة للجمهور العربي، وتُستخدم حلولها المخصصة للناشرين عبر أكثر من 50 ألف موقع إلكتروني حول العالم. وبفضل مجموعة حلولها المتطورة، تمتلك فوكس بوش اليوم القدرة على الوصول إلى 3 من أصل 5 أشخاص يعيشون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز