88 % تراجع الطلب على السفر الدولي في سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

ذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، أن طلب المسافرين على السفر الدولي في سبتمبر الماضي، انخفض بنسبة 88.8 %، مقارنة مع سبتمبر 2019، مع تحسن طفيف عن الانخفاض الذي تم تسجيله في أغسطس بنسبة 88.5 %.

وقال الاتحاد في البيانات المحدثة لشهر سبتمبر، والمتعلقة بإجمالي الطلب على السفر الجوي، إن طلب المسافرين على السفر المحلي، انخفض أيضاً في سبتمبر بنسبة 43.3 %، مقارنة بالعام السابق، مسجلاً تحسناً عن الانخفاض الذي سجل في أغسطس بنسبة 50.7 %. ومقارنة بعام 2019، تراجعت السعة التشغيلية بنسبة 33.3 %، وانخفض عامل الحمولة بنسبة 12.4 نقطة مئوية إلى 69.9 %.

وقال ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: لقد وصلنا إلى طريق مسدود في تعافي صناعة النقل الجوي، حيث أدت عودة تفشي فيروس «كورونا»، لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب اعتماد الحكومات على إجراءات الحجر الصحي التقييدية، في غياب تطبيق أنظمة فحوصات متوافقة عالمياً، إلى إيقاف جهود إعادة فتح الحدود الجوية للسفر.

وأضاف: على الرغم من تحسن أداء الأسواق المحلية، إلا أن هذا يرجع في المقام الأول، إلى تحسن حركة النقل الجوي المحلية في الصين وروسيا. وتمثل حركة المرور المحلية، أكثر قليلاً من ثلث إجمالي حركة المرور الجوية، لذا، فهي ليست كافية لتحقيق التعافي العالم للقطاع.

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