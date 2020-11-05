«علي إكسبرس» يطلق نسخة 2020 من مهرجان 11.11 العالمي للتسوق

المصدر: دبي- البيان

أطلق موقع «علي إكسبرس» نسخة العام 2020 من «مهرجان 11.11 العالمي للتسوق» تحت شعار «عجائب لا تنتهي»، ويشارك فيه ثلاثة أضعاف عدد تجار التجزئة الدوليين مقارنة بالعام الماضي.

وتأتي الحملات المحلية لتوفر للمتسوقين من مختلف أنحاء العالم تجربة تسوق ممتعة وباقة واسعة من الخيارات المتميزة لقاء المبالغ المدفوعة، وتنطلق اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت الإمارات يوم 11 نوفمبر وتستمر حتى الساعة 11:59:59 من صباح 13 نوفمبر.

وقال جينغ يون إيسون، رئيس أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «علي إكسبرس»: «انطلقت النسخة الأولى من مهرجان 11.11 العالمي للتسوق، في عام 2009، وها هو اليوم يتحول بعد أعوام من التطوير والتحديث إلى ظاهرة عالمية يحتفي بها المتسوقون في مختلف أنحاء العالم. ونظراً لأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أبرز الأسواق الرئيسية بالنسبة لنا، نوفر من خلال هذه الحملة تصل حتى 70% على ملايين المنتجات إلى جانب الخدمات اللوجستية.

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤخرًا أن إتاحة الوصول إلى مزيد من المنتجات وبأسعار معقولة سيسهم بتأثير إيجابي ملموس على الأسواق، لاسيما في ظل انخفاض القوة الشرائية نتيجة التداعيات الاقتصادية المرتبطة بالوباء. وفي ظل هذه المؤشرات، لاحظ موقع»علي إكسبرس) أن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً في اتخاذ قرارات الشراء وتحولوا إلى خيارات التسوق الدولية للحصول على أسعار أفضل.

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