مرافق «ميرال» الترفيهية تحصد جوائز السفر العالمية 2020

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة «ميرال» المطور للوجهات في أبوظبي اليوم أن عدداً من مدنها ومرافقها الترفيهية .

حيث تم تكريمها ضمن 6 فئات إقليمية في «جوائز السفر العالمية 2020». وحصلت جزيرة ياس على جائزة «مشروع التطوير السياحي الرائد في الشرق الأوسط للعام 2020»، تقديراً لمشاريعها المتميزة في مجال المدن والمرافق الترفيهية والمشاريع التطويرية.

ومُنحت هذه الجوائز تكريماً لتميز وتنوع المدن والمرافق الترفيهية عالمية المستوى في جزيرة ياس ومن بينها؛ مدينة «عالم فيراري أبوظبي»، التي حصلت على جائزة «المدينة الترفيهية الرائدة في الشرق الأوسط 2020» وتحتضن لعبة «فورمولا روسا» أسرع أفعوانية في العالم.

كما فازت «ياس ووتروورلد»، مدينة الألعاب المائية الإماراتية المستوحاة من تراث الغوص على اللؤلؤ، بجائزة «مدينة الألعاب المائية الرائدة في الشرق الأوسط 2020».

بينما حصلت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» أكبر مدينة ترفيهية مغلقة في العالم على جائزة «الوجهة السياحية الرائدة في الشرق الأوسط 2020». أما «كلايم أبوظبي» الذي حطم العديد من الأرقام القياسية، فقد تم تكريمه بجائزة «وجهة المغامرات السياحية الرائدة في الشرق الأوسط لعام 2020». كما حصل «قصر الوطن» على جائزة «أفضل وجهة ثقافية سياحية في الشرق الأوسط 2020».

وقال محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال: نفخر بحصولنا على هذه الجوائز، وسنواصل العمل على تطوير وجهاتنا ومرافقنا الترفيهية عالمية المستوى لنقدم لزوارنا تجارب لا تنسى، مع مراعاة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن لهم قضاء أوقات ممتعة وآمنة لصحتهم وسلامتهم. وتعد هذه الجوائز شهادة عالمية على جهودنا المستمرة لتطوير وتعزيز ما نقدمه لجذب الزوار من داخل وخارج الدولة.

وتمثل «عالم فيراري أبوظبي» و«ياس ووتروورلد» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي» ثلاثاً من المدن الترفيهية المشهورة عالمياً في جزيرة ياس التي تحتضن أيضاً وجهة المغامرات «كلايم أبوظبي»، ومرافق أخرى تستضيف فعاليات عالمية في مجال رياضة سباقات السيارات ومسابقات الغولف، فضلاً عن خيارات عالمية متنوعة لخدمات الضيافة. بالإضافة إلى مشاريع متميزة أخرى يجرى العمل على تطويرها مثل «ياس باي» وفندق «وارنر براذرز».

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