خصومات حتى 70% ضمن عروض الجمعة الصفراء من «نون»

المصدر: دبي- البيان

أعلن تطبيق نون إطلاق عروض الجمعة الصفراء وذلك بدءاً من 23 نوفمبر وحتى منتصف الليل 29 نوفمبر.

ومن خلال العروض الكبيرة والمسابقات والأسعار التنافسية وزيادة المبيعات، ستكون عروض الجمعة الصفراء لعام 2020 هي الأكبر حتى الآن.

وستنشر نون اللون «الأصفر» في السعودية والإمارات ومصر مع الآلاف من العلامات التجارية التي تقدم أكبر مجموعة من عروض الجمعة الصفراء على الإطلاق.

خلال فترة الاستعداد لعروض الجمعة الصفراء ستكشف نون أيضًا عن مفاجآت مثل العد التنازلي وعروض 11/11 الضخمة في 11 نوفمبر.

وقالت مايا العياش؛ من قسم الإدارة الإستراتيجية والنمو، نون: «نحن منصة إلكترونية لخدمة ودعم العملاء والشركات في العالم العربي. وبالنسبة لنا وقت عروض الجمعة الصفراء في نون هو الوقت من السنة الذي نتطلع إليه جميعًا. وهذه الفترة تمثّل التحدي الأكبر لتحقيق متطلبات العميل.

وقال كوشك موهيرجي؛ قسم تجربة العملاء والبائعين، نون: كان هذا العام صعبًا بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة على وجه الخصوص. ومع نون تتمكن هذه الشركات من التواصل مع العملاء وتحقيق الإيرادات والانضمام إلى أكبر منصة إلكترونية في المنطقة، ونرحب بأكبر عدد من العملاء أكثر من أي وقت مضى لتحقيق المبيعات الأكبر لهذا العام».

وسيحصل العملاء الذين يستخدمون بطاقة بنك المشرق-نون المميز الائتمانية على استرداد نقدي بنسبة 3.5% على جميع مشتريات نون. ويحصل العملاء الذين يستخدمون بطاقة فيزا الائتمانية على خصم 15% من قيمة المشتريات. كما يحصل العملاء المشتركون في برنامج نون المميز على استرداد نقدي إضافي خلال عروض الجمعة الصفراء.

والسلامة تعد العنصر الأهم في توصيل طلبات العملاء. وخلال نوفمبر سيكون هناك ما يقارب 10.000 من سيارات نون على الطرق، مما يضمن التسليم السريع والآمن للطلبات.

كما تحرص نون على التوصيل بدون تلامس بنسبة 100% مع الدفع المسبق ووضع الطلب عند باب المنزل. يتم الحفاظ على أعلى مستويات النظافة في جميع مراحل الخدمة مع تعقيم المرافق والمستودعات بشكل متكرر ويخضع جميع مندوبي التوصيل والموظفين لفحوصات منتظمة لدرجة الحرارة. وتم إطلاق عروض الجمعة الصفراء في نون لأول مرة في عام 2018. وفي عام 2019 تجاوزت مبيعات الجمعة الصفراء في نون جميع مبيعات الجمعة الأخرى في المنطقة.

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