إضاءة برج خليفة بمناسبة حملة مبيعات نوفمبر من «نمشي»

المصدر: دبي- البيان

يستعد برج خليفة لإضاءة واجهته، خلال عطلة نهاية الأسبوع ترويجاً لحملة مبيعات «نوفمبر الأسود» السنوية، التي يطلقها موقع «نمشي» الإلكتروني، وجهة الموضة والأزياء الأشهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتيح الحملة للمتسوقين فرصة الاستفادة من عروض مجزية على مدار شهر كامل مع أسعار خاصة لمنتجات أكثر من 800 علامة تجارية، وإطلاق عروض «أيام العلامات الكبرى»، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لربح جائزة يومية استثنائية على مدار الشهر لمسابقة التذكرة السوداء- وكل ذلك على بعد نقرة زر واحدة!

وفي أمسيات أيام الخميس أو الجمعة أو السبت خلال نوفمبر، ستتوجه الأنظار في وسط مدينة دبي إلى برج خليفة مترقبين عرض رمز خصم خاص على واجهة المبنى الأعلى في العالم في أي لحظة بين الساعة 9 و9:30 مساء، وبذلك يحصل المتسوقون في نهاية كل أسبوع أيضاً على خصومات أكبر من «نمشي»، بالإضافة إلى العروض المستمرة خلال حملة «نوفمبر الأسود». وستكون رموز الخصم هذه صالحة لمدة 4 ساعات فقط بعد عرضها، وتتيح للعملاء الحصول على خصم يتراوح بين 35 – 50% على مشترياتهم من «نمشي».

وتضفي التذكرة السوداء مزيداً من المتعة على تجربة التسوق من «نمشي»، خلال شهر نوفمبر ومنذ إطلاقها في عام 2019، تقدم التذكرة السوداء للعملاء فرصة يومية لربح جائزة استثنائية كل يوم خلال شهر نوفمبر. وتتضمن الجوائز مجموعة من أجهزة «أبل»، ورحلات سياحية، واحتياجات عام كامل من الملابس من «نمشي». وبمجرد تسجيل الدخول إلى موقع «نمشي» أو إنشاء حساب جديد عليه خلال شهر نوفمبر، سيدخل العملاء تلقائياً في السحب على جائزة التذكرة السوداء الخاصة بيوم التسجيل/ إنشاء الحساب. ويتم عرض الجائزة الجديدة لكل يوم على موقع «نمشي» عند منتصف الليل؛ لذا من الأفضل تسجيل الدخول إلى التطبيق بشكل يومي طيلة شهر نوفمبر، لتزداد فرص العملاء بالربح! وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في ديسمبر.

وكونه جزءاً من عروض «أيام العلامات الكبرى»، تحتفل «نمشي» بعلامة تجارية واحدة كل شهر، عبر تقديم تخفيضات وعروض حصرية لتلك العلامة. وتستمر العروض المدهشة على مدار الشهر، حتى إنه في أيام وفعاليات محددة سيقدم «نمشي» عروضاً استثنائية لم يشهد لها المتسوقون مثيلاً لها من قبل.

ويحصل المتسوقون خلال الأسبوع الأول من حملة مبيعات نوفمبر على خصم بنسبة 30% على أي عملية شراء من موقع «نمشي». كما يحصل العملاء الذين تتجاوز قيمة مشترياتهم 1,000 درهم على خصم بنسبة 40%، وترتفع نسبة الخصم إلى 50% للمشتريات، التي تزيد قيمتها على 2,000 درهم.

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