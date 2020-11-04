7 شركات تفوز في تحدي الابتكار بمهرجان «فينتك أبوظبي 2020»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مصرف الإمارات المركزي وسوق أبوظبي العالمي عن الفائزين في تحدي الابتكار التابع لمهرجان «فينتك أبوظبي» في نسخته الرابعة، وهي إحدى المبادرات الرائدة ضمن مهرجان «فينتك أبوظبي».

وبعد عملية تنافسية امتدت لخمسة أشهر تم اختيار سبع شركات من بين 189 طلباً مقدماً للمشاركة في التحدي.

والشركات هي «يوكودو» (الإمارات)، و«ماركيت آي كيو» (كندا)، و«تايغير» (اسنغافورة)، و«مود فاينانس» (إيطاليا)، و«فيوتشر فلو» (المملكة المتحدة)، و«إيلوسيدايت» (ألمانيا)، و«فينفيرتي» (المملكة المتحدة). وتعرض حلول هذه الشركات أفكاراً مبتكرة لمعالجة نقاط الضعف في قطاع الخدمات المالية، كما تُركّز على مبادرات من شأنها تعزيز التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب رقمنة الخدمات المالية، وحلول التكنولوجيا التنظيمية.

وتم تعيين الشركات الناشئة الفائزة للعمل مع واحدة من خمس جهات رائدة، والتي تتضمّن بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أنجلو- الخليجي التجاري.

والاتحاد لائتمان الصادرات، وسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، من أجل تطوير حلول ممكنة لمعالجة مشكلة معينة عن طريق إثبات مفاهيم الحلول المقترحة. إضافة إلى ذلك، ستعرض الشركات الناشئة حلولها الفائزة خلال اليوم التجريبي لتحدي الابتكار في مهرجان «فينتك أبوظبي» في 25 نوفمبر 2020، ويمكن للمهتمين بالحضور رقمياً التسجيل هنا.

وستكون الشركات الناشئة الفائزة والشركات الكبرى المشاركة مؤهلة للتقدم بطلب للحصول على تمويل منح، من أجل مواصلة تطوير واختبار حلولهم في مختبر سوق أبوظبي الرقمي تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى السوق. وفيما سيعمل ذلك على تسريع تبني حلولهم وضمان الامتثال التنظيمي، فإنه سوف يساعدهم أيضاً في التغلّب على بعض العقبات في القطاع.

ويتيح المختبر الرقمي التعاون المفتوح، لا سيما أنه مزوّد باتصال واجهة برمجة التطبيقات ومجموعات الأدوات الرقمية والبيانات الاصطناعية لمحاكاة البيئة التشغيلية للبنوك. وسيعمل المختبر على الجمع بين المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والجهات التنظيمية لتجربة الحلول المبتكرة.

الشركات الناشئة الفائزة

«ماركيت آي كيو»: اختار مصرف أبوظبي الإسلامي «ماركيت آي كيو» كونها الحل الفائز لتقرير المشكلة 1، وسيعمل البنك مع «ماركيت آي كيو» على اختبار نموذج تحليلات ائتمانية مبتكر للأعمال المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، و«ماركيت آي كيو» هي عبارة عن منصة تحليلات تنبؤية حاصلة على براءة اختراع، وتركّز على تقديم المعلومات الذكية القابلة للتنفيذ بشكل مباشر.

وتستخلص الشركة البيانات الاجتماعية والمنظمة، من أجل مساعدة العملاء على اتخاذ قرارات أفضل بالنسبة لشركاتهم. وتظهر «ماركيت آي كيو» التوقعات ونتائج الأعمال عن طريق التركيز على التغيير في الأفكار، كما تستخدم الشركة إطاراً مشابهاً لذلك، الذي يستخدمه علماء الطب لتشخيص الأمراض.

«تايغير»: اختار بنك أنجلو- الخليجي التجاري شركة «تايغير» باعتبارها الحل الفائز لتقرير المشكلة 2. وسيعمل البنك مع «تايغير» على تحسين عملياته الداخلية الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتتخصّص «تايغير» في الحلول المصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي للوصول إلى المعلومات واستخراجها. وتستغل تلك الحلول معنى البيانات المنظمة وغير المهيكلة بدقة لا مثيل لها، بحيث توفّرها لقادة القطاع في الخدمات المالية والحكومية، الأمر الذي يقلّل بشكل كبير من التكاليف والمخاطر البشرية، ويزيد من الكفاءة وعمليات القطع لدى المؤسسات.

«مود فاينانس»: باعتباره الحل الفائز لتقرير المشكلة 3، سوف يعمل «مود فاينانس» مع الاتحاد لائتمان الصادرات على نموذج التصنيف الائتماني، الذي يساعد الاتحاد لائتمان الصادرات في إدارة المخاطر واتخاذ القرارات، وذلك من خلال تقييم الجدارة الائتمانية واحتمال التخلف عن السداد للأطراف المقابلة، وبالتالي تمكينهم من اتخاذ القرارات السليمة، وإدارة المحافظ. كما تطوّر «مود فاينانس» حلولاً لتقييم وإدارة المخاطر، عبر تطبيق علم البيانات والذكاء الاصطناعي على التمويل، بصفتها أوّل وكالة رسمية لتصنيف التكنولوجيا المالية في أوروبا.

يوكودو: اختيرت الشركة من قبل بنك أبوظبي الأول، لتوفيرها الحل الرابح لتقرير المشكلة رقم 4، حيث ستعمل «يوكودو» على تعزيز أسلوب التسجيل لدى البنك، كونها توفر خدمة تمكن من التحقق من الهوية من خلال الذكاء الاصطناعي، بما يدعم إجراءات التسجيل الأساسية، ويضمن تجنب أي تلاعب أو تزوير بالهوية من خلال إضافة خاصية جديدة. هذا وتعالج شركة «يوكودو» متطلبات قطاع الأعمال المتغيرة مع الالتزام بكل المعايير والشروط الخاصة بمعرفة العملاء ومحاربة غسيل الأموال والتدقيق.

فيوتشر فلو: أحد الفائزين في تقديم الحل الرابح لتقرير المشكلة رقم 5، حيث تنظم «فيوتشر فلو» حركة رؤوس الأموال ضمن النظام المالي وتمكن المؤسسات المالية والجهات التنظيمية من التعاون مع ضمان حماية سرية معلومات المتعاملين. ويبين برنامج «فيوتشر فلو» تموضع وحركة المبالغ المالية في النظام المالي بطريقة متكاملة، تتيح معرفة معلومات حول الجرائم المالية، ووضع السياسات المالية وإجراء بحوث حول المتعاملين.

«إلوسيدايت»: الفائز الثاني لتقرير المشكلة رقم 5، شركة متخصصة في الجرائم المالية وإدارة المخاطر تمكن المؤسسات المالية من إجراء الدراسات المعيارية وتقييم مخاطر الجرائم المالية من خلال مؤشر «إلوسيدايت» للجرائم المالية (FinCrime)، والتي تعد منصة آلية تم تطويرها، بالتعاون مع بنوك عالمية رائدة.

«فينفيريتي»: تم اختيار «فينفيرتي» من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى السوق لحل تقرير المشكلة رقم 6، حيث تعد «فينفيرتي» منصة توريد عبر الحدود تصل الشركات التي تحتاج إلى تحسين وتعزيز رأس المال مع المستثمرين المؤسسين الساعين للوصول إلى فئة الأصول البديلة، التي توفر عوائد موثوقة وتتميز بارتباط محدود بالأسواق.

وتجدر الإشارة إلى أن تحدي الابتكار يأتي في إطار مهرجان فينتك أبوظبي 2020، ليجمع أفضل المواهب من كل أنحاء العالم لمعالجة مشكلات تواجهها كبرى الشركات، حيث يهدف التحدي هذا العام إلى إثبات مفاهيم حلول جديدة، من شأنها دعم وتعزيز احتياجات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، كونها تعد جزءاً أساسياً من خطط التحول والتنويع الاقتصادي للدولة.

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