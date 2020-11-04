إرساء أعمال تصميم المركز التجاري في جزيرة الجبيل

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، أن أعمال البناء في مشروعها الرئيس - جزيرة الجبيل البالغة قيمته 5 مليارات درهم، تجري بوتيرة سريعة، تتماشى مع الجدول الزمني المحدد لانتهائها.

وتماشياً مع الخطة التطويرية، تم منح مجموعة «دي إل آر» عقد أعمال التصميم للوحدات التجارية والسكنية، ومتاجر البيع، والمرافق الترفيهية بالمركز التجاري. بحيث يعد هذا الجزء من تطوير الجزيرة، حجر الزاوية لإنشاء منطقة سكنية حديثة متكاملة، تلبي احتياجات السكان والمناطق المجاورة.

وتقدر المساحة الطابقية للمركز التجاري بمليون قدم مربعة، وتغطي الأعمال تصميم المركز التجاري، الذي يشمل مجموعة من الشقق ذات مساحات مختلفة لتلبية كافة احتياجات المستخدمين، ومحال البيع، ومجمع منفصل لمباني المكاتب التي تتراوح مساحتها بين 700 و1000 متر مربع، ومرافق أخرى ملحقة لخلق مجمع متكامل من كافة النواحي.

والمركز التجاري الذي تصل قيمته التقديرية إلى 750 مليون درهم، سيمثل مركزاً رئيساً متكاملاً في جزيرة الجبيل. وسيشمل مرافق متعددة، مثل نادٍ اجتماعي، ومنافذ بيع الأطعمة والمشروبات، ومركز ترفيهي عائلي، ودور عبادة، وعيادات، وسوبر ماركت، ومركز أعمال، ودور حضانة، مع مواقف سيارات فسيحة لاستيعاب زيادة إقبال المركبات المتوقع خلال الفعاليات المختلفة التي سيتم التخطيط لها على مدار العام.

وسيتم ربط وسط المدينة بنادي الشاطئ، من خلال ممشى محاط بالمناظر الطبيعية، وبأكشاك بيع عصرية.

وقال منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار: يسرنا الإعلان المتواصل عن مستجدات أعمالنا في مشروع جزيرة الجبيل، الذي تحتضنه العاصمة أبوظبي، مشدداً على أن أعمال تطوير المشروع، تسير بوتيرة سريعة، بهدف إتمام تسليم المنازل قبل الموعد المُعلن.

ومنذ إطلاق جزيرة الجبيل في أبريل 2019، منحت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، عقوداً تزيد قيمتها على 400 مليون درهم. وتجري معظم أعمال المشروع على قدم وساق حالياً، بما في ذلك تقاطع طريق سريع جديد قيد الإنشاء.

والذي يؤدي إلى المشروع من جهة طريق الشيخ خليفة السريع (E-12)، والأعمال التمهيدية والبحرية ضمن المرحلة الأولى، وأعمال البنية التحتية لإنشاء الطرق الداخلية، ومد خطوط الكهرباء والمياه، وأعمال الصرف الصحي، والري، والاتصالات، بالإضافة لشبكات الغاز لعدد من المجمعات السكنية.

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