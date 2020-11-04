تيك توك: 83% من المستخدمين في الإمارات أكثر إقبالاً على التسوق عبر الإنترنت

المصدر: دبي – البيان

أعلنت تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة، عن تعاونها مع شركة الأبحاث «فيد باك مي» ومقرها الإمارات، لإلقاء الضوء على دور وباء «كوفيد 19» في إحداث تحولات سلوكية في اتجاهات التسوق بين مستخدمي منصة تيك توك في المنطقة.

وجرت الدراسة بتكليف من منصة «تيك توك»، وشملت الإمارات والسعودية ومصر، حيث سلطت الضوء على سلوكيات الإنفاق بين الجمهور المستعد لاعتماد التقنيات الجديدة، وكيف ساهم هذا الجمهور في تسريع التحوّل نحو الشراء عبر الإنترنت واستخدام حلول الدفع غير التلامسية.

وكشفت الدراسة عن أن مستخدمي تيك توك الذين شملهم الاستطلاع قد سجلوا زيادة كبيرة في عادات التسوق عبر الإنترنت هذا العام بلغت و83% في الإمارات و90% في السعودية، و79% في مصر. وبالمقارنة مع القنوات الأخرى، سجلت نسبة التسوق عبر الإنترنت 75% في الإمارات، 80% في السعودية، و64% في مصر.

وفيما يتعلق بوتيرة التسوق عبر الإنترنت، فقد أكد 84% من مستخدمي تيك توك في السعودية و70% في الإمارات و69% في مصر أنهم يتسوقون اليوم عبر الإنترنت مرة واحدة في الشهر على الأقل. ويتفوق مستخدمو تيك توك في جميع المجالات فهم أكثر ثراءً مع فئات دخل أعلى بالمقارنة مع مستخدمي القنوات الأخرى.

وبالنسبة للإعلانات، يشعر المستهلكون بأن المنصات الرقمية تقدم الكثير من الإعلانات. ومع ذلك، أشار مستخدمو تيك توك إلى أن لديهم نيّة أعلى للشراء عند النقر على إعلان ما، حيث قال 66% من المستخدمين في المملكة و65% في الإمارات و68% في مصر إن الإعلان أقنعهم بإكمال عملية الشراء، مقارنة مع 48% في المملكة و51% في الإمارات ومصر بين مستخدمي القنوات الأخرى. وهو ما يشير إلى مستويات عالية من النشاط والتفاعل بين مستخدمي منصة تيك توك.

وليس من المفاجئ أن يسجل كل شكل من أشكال الدفع باستثناء النقدي زيادة كبيرة في الاستخدام نتيجة تفشي وباء «كوفيد 19». ويفضل المزيد من المستخدمين اليوم أساليب الدفع غير التلامسية، ويبدو أن الأسباب التي كانت تعيق التسوق عبر الإنترنت في السابق قد تلاشت كلياً.

وبالنظر إلى التحوّل الحاصل في استخدام التقنيات وحلول الدفع الجديدة، أشار 70% من مستخدمي تيك توك في السعودية إلى أنهم يستخدمون اليوم البطاقات الائتمانية لسداد ثمن مشترياتهم، بينما تحوّل 63% إلى استخدام حلول الدفع غير التلامسية. وفي الإمارات، يستخدم 45% من مستخدمي تيك توك بطاقات الائتمان اليوم ويعتمد 53% على حلول الدفع غير التلامسية. وبالنسبة لمصر، بلغت نسبة استخدام بطاقات الائتمان للدفع عبر الإنترنت 48%، وبلغت نسبة المدفوعات غير التلامسية 42%.

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