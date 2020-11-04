1617 % نمو الطلبات على منصة «إن آر تي سي فريش» للفاكهة والخضراوات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت المنصة الإلكترونية لتوصيل الفاكهة والخضراوات الطازجة «إن آر تي سي فريش» NRTC Fresh، عن نمو متزايد في عدد الطلبات التي تلقتها بنسبة 1,617 % خلال العام الماضي.

بالإضافة إلى انضمامها لعدة منصات إلكترونية تقدم خدمة توصيل البقالة في الإمارات. وتقديراً للنمو الذي حققته المنصة، فقد حصلت على جائزة الشرق الأوسط للتميز، لإنجازها الرائع في فئة التجارة الإلكترونية، مع 19 فائزاً فقط من بين 500 مشارك.

جاءت هذه الزيادة، استجابة للطلب المتزايد على المنتجات الطازجة، وكذلك الحاجة إلى منصة إلكترونية توفر خدمة التسوق بسهولة، وذلك توافقاً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا (COVID-19).

ووفقاً للتحليل الخاص بتقرير الرُبع الثالث، قام أكثر من 70 ألف مقيم في الإمارات، بتسجيل بياناتهم على منصة NRTC Fresh، منهم 54 % إناث، و46 % ذكور. كما اكتسبت المنصة شعبية كبيرة، حيث شكل زوار الموقع الجدد نسبة 81.3 % من عملائها خلال العام.

وإضافة إلى ذلك، زادت NRTC Fresh من وجودها على منصات التوصيل الإلكترونية، فأصبحت منتجاتها الآن متاحة على عدد من منصات توصيل البقالة، مثل Instashop وAmazon وEl Grocer وSwan وCareem NOW. وقد دخلت مبادرة التوسع هذه حيز التنفيذ، حتى يتاح للعملاء في جميع أنحاء الإمارات، خيارات أكثر ملاءمة لشراء الفاكهة والخضراوات الطازجة من NRTC Fresh، ولتلبية الطلب المتزايد على المواد الغذائية والاستهلاكية، من خلال التسوق الإلكتروني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز