«كارفور» تطلق شهر التوفير

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «كارفور»، التي تديرها شركة «ماجد الفطيم» في الإمارات، عروض «جمعة كارفور»، التي تمتد على مدار شهر كامل، وتقدم لعملاء «كارفور» أسعاراً تنافسية على المنتجات الأكثر رواجاً في موسم الأعياد 2020.

وتمتد «جمعة كارفور» حتى 5 ديسمبر، حيث يتيح الفرصة أمام عملاء «كارفور»، للتسوق وشراء مجموعة من السلع والمنتجات العالية الجودة بأسعار مخفضة، من خلال عروض وحملات تسويقية استثنائية.

وتتضمن هذه العروض، عرض «اشترِ واحد واحصل على الآخر مجاناً»، وتخفيضات تصل إلى 70% على العديد من المنتجات، بما فيها المواد الغذائية والمنظفات، والأجهزة الإلكترونية والمنزلية، ومنتجات الصحة والجمال. وسوف ينطلق شهر التوفير عبر الإنترنت من خلال موقع «كارفور» carrefouruae.com ليصل إلى كل فروع «كارفور».

كما يمكن للمتسوقين تحقيق أقصى قدر من التوفير، من خلال قسائم استرداد النقود، بقيمة أكثر من 100 درهم، عند قيامهم بالتسوق عبر الإنترنت، بينما تقدم خدمة «استلمها بنفسك» وخيار استلام الطلبيات عبر الإنترنت، للعملاء المزيد من الراحة والمرونة لاستلام طلباتهم في أقرب وقت متاح للتوصيل، أو استلامها بأنفسهم من أقرب متجر لـ«كارفور» في اليوم نفسه.

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