جهاز مبتكر لمشاركة المتعاملين تجاربهم الفعلية ومعرفة ردود الأفعال الآنية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة مقرها دبي جهازاً مبتكراً لمشاركة المتعاملين تجاربهم الفعلية والحصول على التغذية الراجعة من خلال ربط تجارب المتعاملين في أماكن الحصول على الخدمات بالعالم الرقمي، مما يمكن مقدمي الخدمات من التواصل الآني مع متعامليهم وذلك تماشياً مع توجهات الامارات لتبني التقنيات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وجهاز ستاجفوكس StagFox، هو جهاز رقمي يعد الأول من نوعه في العالم. وابتكرته شركة إيثوس للحلول المتكاملة كأداة تقنية هي الأكثر دقة في مواكبة وقياس رحلة المتعاملين وتحسين تجاربهم، من خلال التفاعل الرقمي المباشر في الزمان والمكان والتواصل مع المتعاملين بشكل آمن وبخصوصية عالية للحصول على تقييم دقيق لكافة المعايير الخاصة بتجارب المتعاملين.

وتعمل تقنية StagFox بشكل أساسي على التواصل الرقمي المشفر ضمن مساحات جغرافية مخصصة يتم ربطها مع معايير محددة، توثق حضور المتعاملين وتتفاعل معهم بشكل آني وبسلاسة وتترك لدى المتعامل انطباعا إيجابياً عن مدى اهتمام أصحاب المصالح بالحصول على التغذية الراجعة.

وقال روبرت كاي، الرئيس التنفيذي لشركة إيثوس للحلول المتكاملة ومؤسس StagFox: هذا الابتكار ينقل تجربة المتعامل إلى مستوى جديد ومختلف كليا وخصوصاً في ظل التباعد الاجتماعي وذلك لقدرته الاستثنائية على جمع البيانات بشكل لحظي ومستمر.

ويمنح StagFox مراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة وقطاعات أخرى كالسياحة والضيافة خصائص فريدة ومزدوجة تساعد هذه القطاعات على دعمها في تسويق منتجاتها بشكل عصري وتفيد أيضا المتعامل من خلال تلقي إشعارات مختلفة تشمل (الترحيب – العروض الترويجية – الأنشطة والفعاليات المختلفة) بمجرد تواجد المتعامل في هذه الأماكن وقبوله الدعوة المرسلة على هاتفه من خلال التطبيق الخاص ب StagFox.

ويحصل مزودو الخدمات باختلاف تصنيفاتهم (مركز خدمة، مركز تجاري، محلات التجزئة..) على بيانات مهمة ودقيقة من متعامليهم حول اهتماماتهم ورغباتهم وبالتالي يَسهُلُ عبر StagFox تصنيف فئات المتعاملين واستهدافهم برسائل أكثر دقة). كما أن من أهم المميزات التي يوفرها الجهاز قدرته على جمع وتحليل بيانات المتعاملين وعرضها ضمن تقارير تحليلية لحظية تعكس رؤية المتعاملين ومدى ثقتهم ورضاهم عن (الجهة، الخدمة، أو المنتج).

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