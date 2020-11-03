اتفاقية لإدارة المواهب ودعم تطوير المرأة في مجال العمل بالإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

وقع مركز الشرق الأوسط التابع لجامعة مانشستر؛ واحدة من أبرز الجامعات على مستوى العالم، ومجلس سيدات أعمال دبي؛

مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في مجال إدارة المواهب، تهدف إلى دعم سيدات الأعمال في دبي ودولة الإمارات ككل. وقع الاتفاقية مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي نادين حلبي، والرئيس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط التابع لجامعة مانشستر رندة بسيسو.

وتركز الاتفاقية على تشجيع الالتحاق ببرامج التعليم العالي والتعليم المهني، وتطوير الممارسات وفرص الدراسات والأبحاث والمشاريع الحيّة، والاستفادة من خدمات التعارف والتواصل المهني وخدمات التوظيف بما يسهم في إثراء تجربة التعلم لطالبات جامعة مانشستر وأعضاء مجلس سيدات أعمال دبي.

يذكر أن برنامج الشراكة الاستراتيجية للمواهب الذي أطلقته الجامعة يوفر إطار عمل منظّماً للتعاون الفاعل مع خبراء وهيئات القطاع والشركات والمؤسسات الأخرى. حيث يتعاون مركز الشرق الأوسط التابع لجامعة مانشستر مع عدد من الجهات المتخصصة والهيئات المهنية على المستويين الإقليمي والدولي.

وقالت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال – مجلس سيدات أعمال دبي: "تأتي الشراكة مع المؤسسات التعليمية العالمية المعروفة مثل مركز الشرق الأوسط التابع لجامعة مانشستر تماشياً مع جهود المجلس المتواصلة والرامية لدعم سيدات ورائدات الأعمال في دبي.

فنحن ملتزمون بمساعدة هذه الفئة على تجاوز التحديات الراهنة، والمساهمة في الوقت نفسه في دعم النجاح المهني لهن من خلال التعاون مع مؤسسات وجهات تتبنى رسالة وأهداف مماثلة.

تمتاز بيئة الأعمال في دبي بتنافسية عالية، مما يعني أن العمل في هذه الظروف يتطلب اكتساب مهارات استثنائية. ولهذا فإننا سنواصل تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التدريب والإرشاد سعياً لتمكين سيدات الأعمال ومساعدتهن على مواصلة التعلم وتطوير المهارات.

وقالت رندة بسيسو، الرئيس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط التابع لجامعة مانشستر: تقف دبي ودولة الإمارات عموماً في صدارة الدول المهتمة بدعم وتشجيع ما يصب في مصلحة المرأة، وتشترك جامعة مانشستر مع مجلس سيدات أعمال دبي في السعي لدعم وتشجيع السيدات في قطاع الأعمال.

نحن نهدف لتشجيع مزيد من السيدات على تطوير المهارات والعلاقات والثقة اللازمة للتقدم والتطور وشغل مناصب قيادية مؤثرة، بالإضافة إلى مساعدة السيدات على تطوير مسارات مهنية مستدامة تحقق طموحاتهن. وتحتضن الإمارات مجموعة رائعة من السيدات اللواتي يتمتعن بمواهب ومهارات متميزة.

كما أن طالبات الجامعات لدينا هن عادة من الأفضل أداءً، كما يتميزن بالتعاون والتفاعل في قطاع الأعمال ويملكن حسّاً اجتماعياً ملموساً. ومن خلال تعاوننا مع مجلس سيدات أعمال دبي فإننا نهدف للمساعدة في تعزيز التواصل بين سيدات الأعمال ومشاركة قصص النجاح وإبراز النماذج المتميزة التي تلهم الأخريات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز