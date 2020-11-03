حديقة عمودية في سكن موظفي «فارنك» الجديد بدبي لتوفير الخضراوات الطازجة

المصدر: دبي ـ البيان

وقعت شركة «فارنك» لخدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة في الإمارات عقداً مع شركة «أوربان بونيكس» الهولندية المتخصصة في تطوير مشاريع التكنولوجيا الخضراء، لتصميم وبناء حديقة عمودية تمتد على مساحة 240 متراً مربعاً على سطح المبنى السكني الجديد الخاص بموظفي الشركة «قرية فارنك» في منطقة «دبي الجنوب».

وستستحوذ المساحة الخضراء على نحو 200 متر مربع، لتحول سطح المبنى إلى ما يشبه «منزل مظلل»، يوفر مزيجاً ما بين الظل والضوء، لتهيئة الظروف المناسبة لنمو النباتات التي تعيش في هذه البيئة. وستقوم «أوربان بونيكس» بنقل هذا المشروع على مراحل من هولندا إلى دبي.

حيث ستعمل بالتعاون مع الفريق الهندسي في فارنك، على تجميع إطار الأنبوب المعدني للهيكل الذي يبلغ ارتفاعه 3 أمتار في الموقع. وقررت فارنك تبني هذا المفهوم الجديد، للاستفادة من المساحة الخرسانية الفارغة على سطح المبنى، وتحويلها إلى ما يشبه الواحة الخضراء، لزراعة الخضراوات الطازجة وغيرها من النباتات، كي يستفيد منها 5000 موظف من موظفي الشركة، الذين سينتقلون للعيش في هذا المجمع السكني الذي تصل تكلفته إلى نحو 200 مليون درهم.

وستنتج الحديقة التي ستصبح جاهزة في منتصف يناير 2021، أكثر من 3000 نبتة من الخضار الورقية مثل الخس واللفت والسبانخ، إضافة إلى البندورة والخيار والباذنجان والفليفلة والفلفل الحار. ومن المتوقع أن يتم جني أول محصول في غضون 6 أسابيع تقريباً من عملية زرع البذور، حيث سيتم الاستفادة من المحصول في مطابخ فارنك.

ومن المنتظر أن يكون أكثر نظافةً وطعماً وفائدةً من النباتات التي تستخدم عادةً في تحضير السلطات والأطعمة النباتية. وستسهم الخضراوات الطازجة التي سيوفرها هذا المشروع المستدام، في تخفيف كمية الأطعمة التي يحصل عليها عادةً نحو 5000 موظف من خدمات التوصيل. وتتضمن طرق الزراعة، استخدام أعمدة الزراعة العمودية.

والتي تعد إلى حدٍّ بعيد التقنية الأكثر استدامةً في مجال الزراعة، باستخدام أقل كمية من التربة، واستهلاك كميات من المياه أقل بنحو 90% من تلك التي تستهلك عادةً في أنظمة الزراعة المائية التقليدية. ومن المقرر إعادة استخدام المياه المتكثفة الناتجة من وحدات معالجة الهواء لتوفير المياه اللازمة لري النباتات من خلال تقنية «الري بالرذاذ».

وهناك 40 حوضاً كبيراً، يبلغ ارتفاع كل واحدٍ منها مترين، وبناءً على التصميم الأسطواني للأعمدة، والاستفادة القصوى من المساحة العمودية، فإنه من المخطط أن ينمو داخل كل حوض 80 نبتة، ما يمكن أن يعادل إنتاج المساحة المزروعة على السطح التي تبلغ 200 متر مربع، أي ما يقرب من مساحة ملعب كرة المضرب، إنتاج نصف فدان من الأراضي الزراعية، لذلك فهي أكثر كفاءة بنحو 100 مرة من الزراعة التقليدية.

ويمتد المجمع السكني الجديد لموظفي فارنك على مساحة 100,000 قدم مربع، ويتكون من طابق سفلي وطابق أرضي و5 طوابق علوية. ومن خلال التصميم الذكي والمستدام، تأمل فارنك في توفير ما لا يقل عن 20% من الطاقة والمياه مقارنةً مع الأبنية التقليدية التي يسكن فيها الموظفون، ما يعني توفير نحو 3 ملايين درهم سنوياً.

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