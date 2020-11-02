«إي دي إس إس» تُطلق منصة لمتابعة الانتخابات الأمريكية

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت «إي دي إس إس»، شركة الخدمات المالية الدولية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، منصة تعمل بالذكاء الاصطناعي، توفر للمتداولين ميزة تنافسية، من خلال تقديم أحدث البيانات والأخبار والتحليلات، التي يُرجح أن تُحرّك الأسواق خلال انتخابات الرئاسة ومجلس الشيوخ في الولايات المتحدة.

وبعد الإطلاق الأولي للوحة البيانات، سيتوفر تحليل مباشر ومحتوى مخصص لكل مستخدم ليلة الانتخابات، وهي متاحة للجمهور وتستهدف بشكل خاص قاعدة عملاء «إي دي إس إس» من الأفراد والمؤسسات في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، الذين يتداولون بالعملات (الفوركس) والسلع والأسهم العالمية.

وتوفر الخدمة مجموعة واسعة من المعلومات الفورية، وتستخدم خوارزميات برمجية لتخصيص موجز الأخبار والمستجدات، بما يتناسب مع حاجة كل عميل عبر لوحة بيانات سهلة الاستخدام، واعتباراً من 30 أكتوبر 2020 وحتى ليلة الانتخابات مروراً بنتائجها وارتداداتها، ستوفر المنصة نتائج الانتخابات في كل ولاية، ومحتوى وسائل التواصل التقليدي والاجتماعي الأكثر تأثيراً، وتحديثات حول تحركات الأسواق، وتحليلات حصرية من خبراء السياسية والاقتصاد والأسواق المالية.

وتعدّ هذه المنصة القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إحدى مبادرات «إي دي إس إس» في إطار التزامها بتلبية الاحتياجات المحددة للعملاء بدقة، وقد صُممت خصيصاً للسماح للمتداولين بالتقييم السريع لكيفية تأثير التطورات العاجلة على الأسواق والمؤشرات العالمية، من الدولار والذهب والنفط، إلى مؤشر «اس آند بي 500».

وقال خلدون شرايحة، المدير الدولي للمبيعات لدى «إي دي إس إس»: «يسعدنا إطلاق هذه المنصة المبتكرة، ونثق بأنها ستمنح المتداولين ميزة تنافسية حقيقية، فلطالما أثّرت الآراء حول نتائج انتخابات الرئاسة ومجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية على الأسواق المالية العالمية الرئيسية في الأسابيع الماضية، وسيزداد تأثيرها خلال الأيام المقبلة، وربما لفترة أطول إذا تم الطعن في النتائج. و

في مواجهة سيل من الأخبار والآراء المتباينة، يحتاج المتداولون إلى القدرة على استيعاب أهم المعلومات والتحليلات بسرعة واتخاذ موقف بشأنها. وتوفر هذه المنصة لوحة بيانات سهلة الاستخدام تركز على أهم التطورات والتحليلات باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يمكن المتداولين من الاستجابة بسرعة لتحركات الأسواق. وسيتم توسيع هذه الخدمة الجديدة والفريدة من «إي دي إس إس» في المستقبل، لتشمل مواضيع رئيسية أخرى تؤثر على الأسواق العالمية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز