«أوتو» توسّع نطاق خدماتها للتوصيل في المنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة «أوتو»، والتي تُمكّن تجار التجزئة من شحن وتوصيل طلبات متجرهم الإلكتروني مباشرةً من خلال الفروع إلى عملائهم في أقل من ساعتين، توسيع نطاق عملها لتشمل الإمارات والسعودية، ومصر، والكويت، والبحرين وسلطنة عمان، وكانت الشركة وقّعت عدّة اتفاقيات مع تجّار التجزئة وشركات التوصيل والشحن منذُ انتشار جائحة كورونا.

وأوتو هي شركة متخصصة في قطاع التقنية اللوجستية ترمي إلى إحداث ثورة في الخدمات اللوجستية من خلال تقليص الوقت الخاص بتوصيل الطلبات الواردة لتجّار التجزئة.

وتمكن المنصة عملاءها من تجار التجزئة من تنفيذ وإدارة استراتيجية القنوات المتعددة عبر ربط المتجر الإلكتروني بقنوات البيع المختلفة وأنظمة إدارة المخزون وحلول نقاط البيع، بالإضافة إلى الربط مع أفضل شركات الشحن والتوصيل المتخصصة بتوصيل الطلبات خلال ساعات داخل المدن، وخلال أيام قليلة بين المدن.

وللشركة تعاون مع أكثر من 70 شركة توصيل وشحن عالمية ومحلية، مما جعلها الشركة الأكبر لربط وإدارة خدمات الشحن والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن هذه الشركات: دي اتش إل، أرامكس، سمسا، كريم، جيني، البريد السعودي، مايلرز، تم، شيبا، وعدّة شركات أخرى، موفرةً بذلك عدّة أنواع من خدمات التوصيل كالتوصيل خلال ساعتين، التوصيل في نفس اليوم، والتوصيل في اليوم التالي، خدمة الاستلام من الفروع، وخدمة التوصيل إلى الصناديق البريدية في الأحياء بالإضافة إلى الشحن الدولي.

ووفقاً لتقريرٍ صدر مؤخراً عن شركة كيرني للخدمات الاستشارية، فإن التجارة الإلكترونية آخذة بالنمو بسرعة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويُتوقع أن يبلغ حجم هذه التجارة 50 مليار دولار بحلول عام 2025 بمعدل نمو سنوي 16%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز