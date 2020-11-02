تطبيق هواوي يُطلق سمات سفر جديدة بالتعاون مع طيران الإمارات

المصدر: دبي- البيان

بات بإمكان المستهلكين في الإمارات تجربة مجموعة واسعة من السمات الجديدة الخاصة بطيران الإمارات والتي يمكن تنزيلها مجاناً عبر تطبيق HUAWEI Themes.

وتتوفر السمات على جميع أجهزة هواوي واونر، ويمكن لعشاق السفر استكشاف مجموعة متنوعة من السمات المشوقة والمستوحاة من 90 من الوجهات الأكثر شهرة في العالم.

وتعد السمات الجديدة جزءاً من مشروع تعاوني أوسع بين العلامتين التجاريتين للترويج لتطبيق طيران الإمارات بين مستخدمي هواتف هواوي واونر وتوفير تجربة أكثر ملاءمة ومكافأة للمسافرين مع تزايد السفر شيئاً فشيئاً.

وتم تنزيل تطبيق طيران الإمارات حتى اليوم أكثر من نصف مليون مرة من متجر التطبيقات HUAWEI AppGallery. ويوفر التطبيق الوصول السهل إلى مجموعة من خدمات ووظائف البحث عن الرحلات الجوية وحجز تذاكر الطيران وإنجاز إجراءات السفر واختيار المقعد والوجبة، بالإضافة إلى معلومات تسجيل الدخول إلى حساب سكاي واردز.

والتطبيق خدمي وهو مقدم من منظومة خدمات هواوي للموبايل الشاملة ومتوفر على جميع أجهزة هواوي وHONOR.

ويتيح للمستخدمين تخصيص هواتفهم المحمولة بسمات رائعة وتناسب أذواقهم. ويُجمّع المتجر التطبيقات الشائعة وعالية الجودة في جميع أنحاء العالم ويصنفها ضمن 18 فئة بما في ذلك الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. وباعتباره واحداً من أفضل ثلاثة أسواق للتطبيقات على مستوى العالم، يتوفر متجر التطبيقات HUAWEI AppGallery في أكثر من 170 دولة ومنطقة ويمتلك 700 مليون مستخدم ضمن منظومة خدمات هواوي للموبايل الشاملة الذكية والمبتكرة.

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