تانشق للمجوهرات تفتتح أو متجر لها خارج الهند بدبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت اليوم تانشق، التابعة لمجموعة تاتا، وهي علامة مجوهرات هندية، افتتاح أول متجر لها خارج الهند، في دبي. وتم افتتاح المتجر، بحضور الدكتور أحمد البنا سفير الإمارات لدى الهند، والدكتور أمان بوري، القنصل العام للهند في دبي، إلى جانب سونيل سينها، المدير المقيم لمجموعة تاتا سونز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأديتيا سينغ مدير القسم الدولي للمجوهرات لدى شركة تيتان.

ويتميز المتجر بموقع مركزي في مينا بازار، ويغطي مساحة 2000 قدم مربعة. وهو يعرض مجموعات حصرية، تضم مجوهرات هندية مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطاً و22 قيراطاً، والألماس وخواتم السوليتير والمجوهرات المرصعة بالأحجار الشفافة والماس والأحجار الملونة. وتتوفر في المتجر أيضاً، مجموعة نيبولا للساعات الثمينة المصنوعة من الذهب الخالص، عيار 18 قيراطاً.

وأعلنت العلامة عن عرض خاص لموسم الأعياد، حيث تقدم للعملاء، فرصة الاستفادة من خصم يصل إلى 25 % على رسوم المجوهرات الذهبية، وقيمة المجوهرات الماسية. والعرض متاح في المتجر حتى 16 نوفمبر.

وقال سونيل سينها، المدير المقيم لمجموعة تاتا سونز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يؤكد افتتاح أول بوتيك دولي لعلامة تانشق في دبي، أهمية هذه المنطقة بالنسبة إلى العلامة ومجموعة تاتا. وأطلقت العلامة موقعاً رسمياً لها في دبي، هو www.Tanishq.ae».

وقال اكوروفيلا ماركوز مدير العمليات في قسم الأعمال الدولية من شركة تيتان: «نحن سعداء ببدء رحلتنا في مدينة الذهب».

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