روتانا «أفضل سلسلة فندقية للأعمال في الشرق الأوسط» للعام الثالث على التوالي

المصدر: أبوظبي- البيان

حصدت شركة روتانا لإدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، لقب «أفضل سلسلة فندقية للأعمال في الشرق الأوسط»، للعام الثالث على التوالي.

وذلك خلال حفل توزيع جوائز «بزنس ترافلر» لعام 2020، والذي أقيم في المملكة المتحدة، وتأتي هذه الجائزة، تكريماً لقيادة المجموعة الملهمة، واعترافاً بقدرة فريق عمل روتانا على مواجهة الجائحة العالمية، والتزامهم الراسخ بسلامة ضيوفهم ورضاهم.

ويتم التصويت على جوائز «بزنس ترافلر»، والتي تعرف على مستوى العالم، بكونها مقياساً للتميّز، من قبل قراء المجلة الرائدة في المملكة المتحدة، وهي تحتفي بالمعايير العالية، والإنجازات التي حققتها أبرز الفنادق والمطارات وشركات الطيران في العالم.

وقال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا لإدارة الفنادق: «إنه لشرف كبيرٌ لنا، أن نحصل على هذه الجائزة، عن عام كان بلا شك من أكثر الأعوام المليئة بالتحديات، التي شهدها قطاع الضيافة عالمياً. ولهذا التكريم وقع خاص لدينا، وذلك لكونه يعتمد على آراء الجمهور، الأمر الذي يعكس التزامنا الراسخ بضمان رضا الضيوف، عبر مجموعة علاماتنا الفندقية المتنوعة».

ومع محفظةٍ تشغيليةٍ متنوعة، تضمّ 68 فندقاً، تدير روتانا حالياً أكثر من 17,798 غرفة في 24 مدينة عبر 14 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وستواصل المجموعة خطط توسعها، وتفتتح جميع الفنادق الجديدة المخطط لها خلال الأشهر القادمة، كما هو مقرر، بما فيها فندق داماك تاورز أرجان من روتانا الرياض، وفندق الجداف روتانا دبي، وفندق سنترو مدى عمان.

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