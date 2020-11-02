«ماجد الفطيم» تستخدم حلولاً ذكية لتوفير تجربة أكثر أماناً بمراكز التسوق في عُمان

المصدر: مسقط - البيان

أعلن «سيتي سنتر مسقط»، و«سيتي سنتر قرم»، عن قيامهما بتركيب أجهزة التعقب «راصد»، التي تُعد من أحدث التقنيات العالمية المستخدمة في مراكز التسوق التابعة لها في عُمان، لضمان سلامة العملاء. وتستخدم الجهات الحكومية المختصّة في السلطنة هذه التقنية مع المرضى المصابين بفيروس كوفيد 19، حيث يُطلب منهم وضع سوار التعقب «راصد»، والالتزام بالحجر الصحي حتى شفائهم.

ووضعت أجهزة التعقب «راصد»، على مداخل مركز التسوق، وذلك بهدف توفير الدعم لعمليات المراقبة والتقييم، من خلال فحص الزوار الذين لا يخضعون للحجر الصحي الذاتي، وفقاً لتوجيهات السلطات المحلية. ويعمل جهاز التعقب «راصد»، بواسطة تقنية مماثلة لتكنولوجيا «إنترنت الأشياء»، تم تطويرها من قبل «المشرف الإلكتروني»، التطبيق المستخدم في حافلات المدارس، لمراقبة وتسجيل حضور الطلاب تلقائياً، وضمان عدم بقاء أي طفل في الحافلة المدرسية.

وإضافة إلى هذا الإجراء الاحترازي، يطلب من جميع الزوار، الخضوع لقياس درجة الحرارة، باستخدام الكاميرات الحرارية الموجودة على جميع المداخل عند دخولهم إلى مركز التسوق. كما قام كلٌ من «سيتي سنتر مسقط»، و«سيتي سنتر قرم»، بتركيب أجهزة تحكّم بالمصعد من دون استخدام اليدين، وذلك بهدف الحد من ملامسة الأسطح والمساحات العامة قدر الإمكان.

وقال حسام المنذري مدير عام - إدارة المراكز التجارية - عُمان لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «نحرص على ضمان سلامة عملائنا، وهذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا. تلعب مساحات ومرافق التجزئة دوراً هاماً.

حيث تُعتبر فسحة للقاء أفراد المجتمع ببعضهم، ولقضاء أوقات آمنة مع الأحبة والأصدقاء، أو خوض تجربة تسوّق ممتعة. لذلك لا يقتصر دور مراكز التسوق التابعة لنا على الترفيه عن المتسوقين فحسب، بل إن أهم أولويّاتنا، هي الحفاظ على سلامة الزوار والمجتمع. ونحن نأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد، ونقوم بتقييم الوضع باستمرار، لضمان كون الجهود التي نبذلها فعالة ومبتكرة».

وتضاف حلول السلامة الذكية، التي تم إطلاقها حديثاً، إلى الإجراءات الحكومية الأخرى، والتي تشمل الاستخدام الإلزامي للكمامات، من أجل الحفاظ على سلامة وصحة الزوار. كما تم تجهيز كافة مراكز التسوق بلافتات إرشادية، توجه الزوار لاتباع إجراءات التباعد الاجتماعي عن الآخرين، خصوصاً في المساحات التي تشهد إقبالاً مرتفعاً، ومراكز التجمعات وصفوف الانتظار. ويتم تعقيم الكراسي المتحركة الخاصة بمركز التسوق بصورةٍ متكررة، كما تخضع متاجر البيع بالتجزئة، لعمليات تفتيش روتينية، لضمان التعقيم الفعال والمتكرر.

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