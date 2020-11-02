جوائز نقدية في «فستيفال بلازا» بمناسبة «ديوالي»

المصدر: دبي- البيان

أطلق «فستيفال بلازا»، أحدث مراكز التسوق المحلية التابعة لمجموعة الفطيم، عرضاً خاصاً يقدم للزوار فرصة الفوز بجوائز نقدية قيمة، بالتزامن مع مهرجان الأضواء «ديوالي».

وتتوفر جوائز «ديوالي» عبر مجموعة من متاجر مركز التسوق، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من هذه الجوائز النقدية عبر تنزيل تطبيق مكافآت «فستيفال»، لتُتاح لهم فرصة الفوز بجوائز تقدمها مجموعة من المنافذ التجارية الشهيرة بما فيها:

مجوهرات جوهرة، ولولو هايبرماركت، وحول الإمارات للمفروشات المنزلية، وتويز آر أص، ومطاعم جرين أوف سولت، وبيبر ميل، وفايمس ديفز، وتوني روماس، وجامايكا بلو وغيرها الكثير.

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من قيمة جوائزهم النقدية حتى 5 ديسمبر، حصرياً في «فستيفال بلازا» في جبل علي

ويقدم تطبيق مكافآت «فستيفال» منذ إطلاقه في سبتمبر لعشاق التسوق باقة من العروض والتخفيضات على مجموعة مختارة من العلامات التجارية المفضلة في كل من «فستيفال بلازا» و«دبي فستيفال سيتي مول»، ويبرز من بين العلامات المشاركة ماركس وسبنسر، إلى جانب العديد من المطاعم مثل وينديز وبلو انتلجنت وتويز آر أص وزعتر وزيت وباباروتي. ويتوفر التطبيق مجاناً للتنزيل.

ويتضمن مجموعة من العروض المتميزة مثل حسم 20% من الجابر للنظارات، و25% من أوبتكس 20/20، و45% على الألماس واللؤلؤ من مجوهرات جوهرة، وعرض «اشتر واحداً واحصل على واحد مجاناً» في ذا آرت أوف شيفينغ وصيدلية سوبر كير. يتم إضافة عروض جديدة باستمرار، ويمكن الاطلاع عليها عبر تطبيق مكافآت فستيفال، الذي يمكن تنزيله من متجر جوجل ومتجر تطبيقات أبل.

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