عرب كليكس تطلق «تخفيضات نوفمبر 2020» بخصومات حتى 90%

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت عرب كليكس إطلاق أحد أكبر مواسم التخفيضات هذا العام. ومن المنتظر أن تقدم تخفيضات نوفمبر الكبرى 2020 للمتسوقين مجموعة من أفضل فعاليات التسوق، مثل «يوم العزاب» و«الجمعة البيضاء» و«اثنين الإنترنت» و«اليوم الوطني للإمارات»، وتستمر هذه الفعاليات حتى 5 ديسمبر. وتتيح العروض لأكثر من 50 مليون متسوق عبر الإنترنت الاستفادة من تخفيضات تصل إلى أكثر من 90% على بعض العلامات التجارية المميزة في المنطقة.

وقال ماورو رومانو، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لعرب كليكس: نشهد زيادة كبيرة في عمليات الشراء عبر الإنترنت خلال نوفمبر، وينتظر المتسوقون في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستفادة من العروض المغرية. في الوقت نفسه، يسعى كل مسوق بالعمولة عبر الإنترنت إلى الاستفادة من مثل هذه الفعاليات، لأنها تعني بالنسبة له المزيد من العمولات والأرباح التي يمكن تحقيقها.

وقد زاد الإقبال على الشراء عبر الإنترنت منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وتغير سلوك العملاء بشكل ملحوظ في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وأضاف ماورو رومانو: «تمثل تخفيضات نوفمبر الكبرى موسماً مهماً لتحقيق الأرباح بالنسبة للمسوقين بالعمولة عبر الإنترنت، حيث إنه من المتوقع زيادة المبيعات بنسبة تصل إلى 2000%، ومشاركة المتسوقين من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تقترب من 60%».

ووفقاً لأحد البحوث التي أجرتها شركة عرب كليكس، فإن 73% من السكان يقومون بالشراء عبر الإنترنت، ومن بين هؤلاء 35% متسوقون يبحثون عن قسائم خصم وتخفيضات للحصول على أسعار أفضل للمنتجات التي يقومون بشرائها. وسجلت الإمارات زيادة بنسبة 1913%، حيث بلغ متوسط إنفاق الفرد الواحد 1,068 درهماً.

وخلص البحث إلى أن ما يقرب من 67% من المتسوقين يقومون بعمل استقصاء حول المنتجات قبل الشراء، وأن 45 في المئة منهم يستفيدون من قسائم الخصم المتاحة عبر الإنترنت. كما أوضح البحث أن حوالي 83% من المتسوقين قد استخدموا أجهزتهم المحمولة لإجراء عمليات الشراء.

بينما استخدم الـ17% الباقون أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة إلكترونية أخرى للقيام بذلك. وفي حين أجرى كل متسوق من 3 إلى 4 عمليات شراء كبرى تقريباً، قام ما يقرب من 71% من المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي بالتسوق لأنفسهم، بينما تسوق 33% نيابة عن عائلاتهم وحوالي 19% منهم اشتروا سلعاً لتقديمها كهدايا.

ويمكن ملاحظة أن المتسوقين يفضلون أوقاتاً معينة فقط من اليوم للتسوق عبر الإنترنت. فما يقرب من 3% من المتسوقين تقريباً يفضلون التسوق بين الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً، بينما يفضل 5% منهم التسوق في أي وقت من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً.

وتفضل نسبة معينة من الجمهور التسوق في وقت لاحق من اليوم، حيث يختار أكثر من 6% التسوق في أي وقت بين الساعة 12 ظهراً و6 مساءً، ويميل نحو 7% من المتسوقين إلى التسوق في وقت لاحق يبدأ من المساء وقد يستمر حتى وقت متأخر من الليل، أي من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 12 صباحاً.

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