«جلف أويل» تُدشن محطة «جلف إكسبريس» في الفجيرة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة جلف أويل الشرق الأوسط المحدودة، عن افتتاح مركزها «جلف إكسبريس»، والذي يُعد محطة صيانة شاملة للسيارات، في محطة سيارات العبد، في الفجيرة، الإمارات.

وقد تم افتتاح المركز، بالتعاون بين كلٍ من ساتيابراتا داس الرئيس التنفيذي لشركة جلف أويل الشرق الأوسط، ومنظور بولاكال، المالك الشريك لمحطة سيارات العبد، وبحضور شميم بانامبورام مدير عام خدمات التوزيع في شركة سويدان التجارية - موزعو زيوت شركة جلف في دولة الإمارات.

يُمثل مركز «جلف إكسبريس» مفهوماً شاملاً للخدمات، حيث يوفر للمستهلكين خدمة تغيير زيت سريعة لسياراتهم، بكل اعتمادية وسهولة. كما يتولى فريق من المحترفين، عملية فحص وتقديم خدمة فائقة الجودة لعملاء «جلف إكسبريس»، بما يلبي كافة احتياجات مالكي السيارات المتزايدة، للحصول على خدمة تغيير زيت سريعة وصيانة موثوقة لسياراتهم.

هذا، وقد صرَّحَ ساتيابراتا داس الرئيس التنفيذي لشركة جلف أويل الشرق الأوسط المحدودة، قائلاً: «في هذه المناسبة السعيدة، أود أن أهنئ فريق جلف أويل بكامله.

وكذلك شركاءنا على هذا الإنجاز الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي إطار تفانيها في تقديم حلول التشحيم الرائدة عالمياً، تخطو شركة جلف أويل الآن خطوة إلى الأمام، نحو توفير خدمة سيارات متكاملة إلى عملائها، من خلال مركز «جلف إكسبريس»».

واستطرد قائلاً: «تهدف «جلف إكسبريس»، إلى بناء شبكة عالمية المستوى من مراكز تغيير الزيت التابعة للعلامة التجارية المرموقة لجلف أويل. وسوف تصبح الميزة التنافسية لمحطة «جلف إكسبريس»، هي الخدمة الاحترافية المتسقة، وتجارب العملاء المميزة عبر الشبكة. لا يقتصر نموذج «جلف إكسبريس» على بيع منتجاتنا من زيوت التشحيم، من خلال شركائنا فحسب، بل يجعل منه قناةً مفضلة للعملاء لصيانة سياراتهم وإتمام الخدمات فيها».

وقال عبد العارف بولكال، المالك الشريك في محطة العبد للسيارات:

نحن سعداء للغاية بهذه الشراكة، والافتتاح الناجح لمركز خدمة «جلف إكسبريس»، بالتعاون مع شركة جلف أويل الشرق الأوسط. من خبرتي السابقة في مرآب تصليح السيارات، كنت أستخدم منتجات جلف أويل، وأقدمها للعملاء، ومن هنا، ازدادت الثقة بجودة منتجات جلف أويل، لأنها قدمت أفضل أداء ممكن للعملاء. سوف تُلبي هذه الشراكة الاستراتيجية مع «جلف إكسبريس»، الاحتياجات المتصاعدة للعملاء، وتفوق توقعاتهم المتزايدة نحو خدمات فعالة وسريعة».

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