فنادق ماجد الفطيم تحصل على شهادة «الكرة الأرضية الخضراء»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ماجد الفطيم»، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، أمس، حصول جميع الفنادق التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط على شهادة «الكرة الأرضية الخضراء» التي تعد أعلى شهادة عالمية متخصصة في تكريم التميز في جهود الاستدامة، بما يعكس التزام الشركة بتبني معايير ومبادئ الاستدامة والارتقاء بها في المنشآت التابعة لها.

وحازت الفنادق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» شهادة «الكرة الأرضية الخضراء»، تكريماً لتميزها وجهودها في تطبيق نظام خاص بإدارة الاستدامة الشاملة على المدى الطويل، والذي يستجيب لقضايا البيئة والمجتمع والثقافة والصحة والسلامة. وتستخدم فنادق «ماجد الفطيم» أحدث الحلول التقنية المتطورة لتقليل بصمتها الكربونية وهدر الطعام، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك المياه، وهي حلول تتميز بقيمتها التراكمية وقابليتها لمواصلة التحديث بما يحقق فوائدها التجارية على المدى القصير والمتوسط والطويل.

ومن بين أبرز منشآت الضيافة التي حصلت على هذه الشهادة العالمية المرموقة كل من؛ فندق ماريوت ألوفت ديرة سيتي سنتر بدبي، وهيلتون جاردن إن مول الإمارات، وفندق أيبس دبي الرقة، وأيبس ديرة سيتي سنتر، وأيبس مول الإمارات، وفندق كمبينسكي مول الإمارات بدبي، ولو ميريديان البحرين سيتي سنتر، وفندق بولمان دبي سيتي سنتر ريزيدنس، وبول مان ديرة سيتي سنتر، وفندق نوفوتيل دبي ديرة سيتي سنتر، وفندق نوفوتيل سويتس مول الإمارات، وفندق شيراتون مول الإمارات، وفندق ماريوت ويستن البحرين سيتي سنتر.

وقال، خليفة بن بريك، المدير العام للفنادق لدى شركة «ماجد الفطيم العقارية»: تعد شهادة «الكرة الأرضية الخضراء» هي المعيار الذهبي فيما يخص تكريم التميز في مجال الاستدامة في قطاع السياحة على مستوى العالم، ونحن في غاية السعادة بحصول جميع منشآتنا الفندقية على هذه الشهادة المرموقة.

وتعد الاستدامة من صميم عملنا في «ماجد الفطيم»، ونعتقد أن من مسؤوليتنا كشركة رائدة على مستوى المنطقة أن نثبت ريادتنا نحو التغيير المطلوب لضمان مستقبل أكثر استدامة.

لقد أصبحت الاستدامة منهج عمل وثقافة متجذرة في جميع عملياتنا التشغيلية، بما في ذلك الطريقة التي نخطط بها لإدارة وتطوير فنادقنا. إن حصولنا على هذه الشهادة العالمية، يؤكد على التزامنا بأعلى معايير الاستدامة العالمية، ويمثل علامة فارقة أخرى في مسيرتنا الساعية إلى تحقيق الاستدامة الكاملة وإنجاز هدف «المحصلة الإيجابية» بحلول عام 2040.

ويرتكز التزام «ماجد الفطيم» بالاستدامة على استراتيجيتها لتطوير التنمية المستدامة عبر الشركة بأكملها، والتي تحمل عنوان «الجرأة اليوم تعني تغيير المستقبل»، والتي تتماشى مع 10 من أهداف برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتعاون في مجال كفاءة الموارد والتنمية المستدامة، وتضع خارطة طريق لتحقيق رؤيتها لتصبح واحدة من أكثر الشركات المهتمة بقضايا البيئة على مستوى العالم.

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