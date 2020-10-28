600 محطة لتعقيم اليدين في القرية العالمية بشراكة «شيلدمي»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن تعاونها مع شركة شيلدمي، الرائدة في تطوير منتجات التعقيم.

تهدف الشراكة إلى تمكين الضيوف من الاستمتاع بالتجارب الثقافية والترفيهية التي توفرها الوجهة العائلية الخارجية لهم، في بيئة نظيفة وصحية.

وتقوم شيلدمي في إطار هذه الاتفاقية، بتوفير منتجات التعقيم الرائدة، ليتم استخدامها من قبل القرية العالمية، في إجراء عمليات تنظيف وتعقيم واسعة النطاق، على جميع المنشآت والمساحات المشتركة يومياً، بعد إغلاق أبواب القرية العالمية.

إضافة إلى توفير منتجات التعقيم، عبر مرافق المنتزه، لأغراض التنظيف والتعقيم الروتينية على مدار الساعة، وأكثر من 600 محطة لتعقيم اليدين، موزعة حول الوجهة. وسيتمكن ضيوف القرية العالمية، من الحصول على منتجات شيلدمي المخصصة للاستعمال الشخصي، من خلال متجر حصري في أفينيو العالم في القرية العالمية.

وتعليقاً على التعاون، قالت خديجة خليفة مدير إدارة أول – الشؤون التجارية في القرية العالمية: «تعتبر شراكتنا مع شيلدمي، إحدى أهم الاستراتيجيات التي نتبعها في القرية العالمية، لتوفير الحلول الأفضل في العالم في مجال التعقيم لضيوفنا. ما يميز منتجات شيلدمي، كونها طبيعية 100 %، وخلوّها من أي مواد كحولية، بما يجعلها آمنة ومناسبة للاستعمال من قبل جميع الأعمار، بحيث أثبتت فاعليتها في القضاء على 99.99 % من الجراثيم والفيروسات.

كما تمكنّا من خلال هذه الشراكة، من التركيز على توفير أروع البرامج والتجارب الثقافية والترفيهية لضيوفنا، لعلمنا بجدارة المنتجات التي نستخدمها، وتوفيرها لأعلى معايير الصحة والسلامة. خلال الأشهر الماضية، عمل فريقنا على دراسة وتطبيق أحد أكثر خطط التعقيم شمولية في قطاع الترفيه، للاحتفال بموسم اليوبيل الفضي مع ضيوفنا، ونشكر شركاءنا في شيلدمي، على مساهمتهم الفعّالة في ذلك».

تشتهر شيلدمي بتطوير منتجات التعقيم الطبيعية بنسبة 100 ٪، ما يجعلها آمنة للأطفال، والتي تشمل معقمات الأيدي وعبوات التعقيم بالرش، بالإضافة إلى آلات التعقيم بالبخار، لمكافحة الفيروسات والبكتيريا والعفونة والفطريات والجراثيم. وجدير بالذكر، كون منتجات شيلدمي معتمدة من قبل بلدية دبي، إضافةً إلى تسعة من المختبرات والمراكز الطبية الأشهر من حول العالم.

ومن جهته قال، المهندس خالد الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة شيلدمي: «تتميز منتجاتنا بإنتاجها على نحو مخصص للعملاء من الأفراد والمؤسسات المهتمين بشؤون السلامة والرعاية الصحية، دون التأثير في سلامة منظومتنا البيئية.

وقد بذلت القرية العالمية جهوداً استثنائية خلال المرحلة التحضيرية، لوضع استراتيجية متكاملة، تتضمن مجموعة من التدابير الخاصة بمراعاة شؤون الصحة والسلامة. ويسعدنا المساهمة في هذه المسيرة الهادفة لوضع أفضل المعايير، لناحية تعزيز ممارسات السلامة العامة في المنتزهات الترفيهية، وبالتالي، المشاركة في تنظيم موسم ناجح، احتفالاً باليوبيل الفضي للقرية العالمية».

حرص فريق القرية العالمية، على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة أمام ضيوف موسم اليوبيل الفضي، بما يمكنهم من الاستمتاع براحة البال، أثناء تجوّلهم في الوجهة الخارجية المفتوحة في الهواء الطلق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز