منازل للبيع في إيطاليا مقابل يورو واحد

المصدر: البيان الإلكتروني

تكافح بعض المدن والقرى في إيطاليا لبيع المنازل المهجورة بأسعار منافسة، في محاولة لعكس اتجاه هجرة السكان.

وتعد مدينة ساليمي، الخلابة، في صقلية وجهة مثالية في الوقت الحالي، بعدما عرضت منازل للبيع مقابل يورو واحد.

بحسب شبكة «سي.إن.إن»، فإن بلدية مدينة ساليمي الإيطالية، ستعرض الشهر المقبل، عشرات المنازل المتداعية، في مزاد، حيث سيبدأ سعر المنزل من يورو واحد، أي دولار وبضع سنتات، حيث تأمل رئيس البلدية دومينيكو فينوتي أن يبث المخطط حياة جديدة في البلدة، التي شهدت تقلص عدد سكانها بشكل كبير عندما فر ما لا يقل عن 4000 منهم بعد زلزال رهيب عام 1968.

وقالت فينوتي، إن جميع المباني مملوكة لمجلس المدينة، وهو ما يسرع البيع ويقلل الروتين، حيث أنه قبل إطلاق المشروع، كان يجب أولاً استعادة الأجزاء القديمة من ساليمي حيث توجد المنازل، ورفع مستوى البنى التحتية والخدمات من الطرق إلى شبكات الكهرباء وأنابيب الصرف الصحي، والآن أصبحت المدينة جاهزة للخطوة التالية.

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