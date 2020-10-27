مشروع مشترك بين «مارس جي سي سي» و«نوشينز»

المصدر: دبي - البيان

تم مؤخراً إطلاق منتج «جالاكسي ديتس» الذي يعد ثمرة التعاون بين كل من شركة «جالاكسي» الشهيرة في صناعة الشوكولاته، وشركة «شوكوديت» التي طورها وأطلقها فواز المصري في 1992. وتسعى «مارس» باستمرار إلى استكشاف المزيد من الأساليب لتحسين القيمة الغذائية لمنتجاتها من دون التأثير بأي شكل على الجودة والمذاق.

يعتمد هذا المنتج الجديد على جهود «مارس» لتقديم الخيارات البديلة، والاستفادة من إرث «تشوكوديت» لمجموعة «نوشينز»، مما سيكون له أثر إيجابي في تطوير فئة الشوكولاته بالتمور.

ومن شأن التعاون بين الطرفين أن يسهم في ترسيخ أساس قوي لبناء علاقة شراكة متبادلة وطويلة الأجل، والتوصل إلى المزيد من الابتكارات لتقديم المنتجات الغذائية الصحية البديلة في الإمارات وأسواق الشرق الأوسط.

وقال فواز المصري، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «نوشينز»: أعرب عن سعادتي وحماسي للدخول في هذه الشراكة مع شركة «مارس» التي طالما كانت على الدوام تمثل لي مصدر إلهام، ونموذجاً يحتذى به، فضلاً عن العوامل المشتركة التي تجمع بيننا، ومنها الحرص على الإبداع، وتبني أخلاقيات العمل والقيم الأسرية، ما ساعد كل منا على تحقيق الريادة العالمية على رأس فئة منتجاته. وأشعر بالرضا إزاء المكانة التي تحققها «شوكوديت» وقدرتها على خدمة عملائها حول العالم، وتلبية رغباتهم على مدار 28 عاماً، ليجعل قرار «مارس» تكليفنا إنتاج «جالاكسي ديتس»، شهادة نعتز بها على تميز هذا المنتج الفريد.

وقال كريم شباره، المدير العام لشركة «مارس جي سي سي»: إن إطلاق «جالاكسي ديتس» في دول مجلس التعاون الخليجي يعد علامة بارزة في فئة المنتجات الصحية، ونفخر بشراكتنا مع مجموعة «نوشينز» في الوصول إلى هذا المستوى من التعاون والابتكار، والجمع بين رؤانا المشتركة للانطلاق بشكل أقوى نحو منصات المستقبل.

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