إخضاع مسافرات لتفتيش دقيق في قطر بعد العثور على مولود داخل حمام المطار

المصدر: أ ف ب

أُخضِعت مسافرات من قطر لعمليّات تفتيش دقيقة، بعد العثور على طفل وُلد قبل أوانه متروكاً داخل حمّام في مطار الدوحة الدولي، حسب تقارير إعلاميّة أكّدتها وكالة فرانس برس.

ولم تنفِ سلطات المطار الواقعة، مشيرةً إلى أنّه طُلب من النساء التعاون مع التحقيقات للتعرّف إلى والدة الطفل، وموضحةً أنّه على قيد الحياة.

واصطحب الأمن القطري عدداً غير محدّد من النساء، من الطائرات الموجودة على مدرج المطار، إلى سيّارات الإسعاف، حيث خضعن للفحص بحثاً عن علامات ولادة حديثة.

وقال مصدر في الدوحة مطّلع على الحادثة، إنّ مسؤولين "أجبروا النساء على الخضوع لعمليّات تفتيش جسديّة دقيقة (...) لفحص عنق الرحم بالإكراه".

وجاء في بيان لمطار حمد الدولي في الدوحة، أنّ اختصاصيّين طبّيين أعربوا عن قلقهم إزاء الوضع الصحّي لامرأة أنجبت للتوّ، مطالبين بالعثور عليها تمهيداً لترحيلها.

وتابع البيان أنّه "طُلب من أفراد تواجدوا في المنطقة التي عُثِر فيها على الطفل حديث الولادة في المطار، المساعدة في التحقيقات".

جرت الواقعة، التي نقلتها في بادئ الأمر قناة "سيفن نيوز" الأستراليّة، في 2 أكتوبر، وخرجت إلى العلن بعدما روى عدد من الركّاب الأستراليّين ما حصل معهم.

وبحسب موقع "فلايت رادار" لمراقبة حركة الطائرات، تأخّرت رحلة للخطوط القطريّة في 2 أكتوبر، كانت متّجهة إلى سيدني، لأربع ساعات.

ويبدو أنّ رحلات جوّية أخرى ونساءً من دول عدّة قد تأثّرن بهذه الحادثة، في وقت هناك تحقيق قطريّ جارٍ، وفقاً لوسيلة الإعلام الأستراليّة.

وأطلق مطار الدوحة ليل الأحد نداءً طالب فيه والدة الطفل بالتواصل مع سلطاته، ما يشير إلى أنّ التفتيش الذي أجري لم يصل إلى نتائج حاسمة.

وأشار بيان المطار إلى أنّ هوّية الطفل حديث الولادة لم تُعرف بعد لكنّه يتلقّى رعاية من الطواقم الطبّية والاجتماعيّة، داعياً كلّ من يملك معلومات بشأن الحادثة إلى التواصل مع السلطات.

وكانت وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية قالت لقناة "سيفن نيوز"، "لقد سجّلنا رسميّاً مخاوفنا الجادّة بشأن الحادث لدى السلطات القطريّة"، مضيفةً "تمّ التأكيد لنا أنّه سيتمّ توفير معلومات مفصّلة وشفّافة عن الحدث قريباً".

ولم تردّ الخطوط الجوّية القطريّة على طلب للتعليق.

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