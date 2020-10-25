وفاة رئيس شركة سامسونغ لي كون هي عن 78 عاماً

المصدر: وكالات

توفّي رئيس سامسونغ للإلكترونيّات لي كون-هي، الأحد عن 78 عاماً، على ما أعلنت الشركة الكوريّة الجنوبيّة.

وكان لي الذي حوّل المجموعة إلى عملاق اتّصالات عالمي، طريح الفراش منذ إصابته بنوبة قلبيّة عام 2014.

وقالت الشركة في بيان "ببالغ الحزن، نُعلن وفاة لي كون-هي، رئيس سامسونغ للإلكترونيّات".

أضافت "الرئيس لي توفّي في 25 أكتوبر"، مشيرةً إلى أنّه كان محاطاً بأفراد عائلته، وبينهم نائب رئيس الشركة جاي واي لي.

وتابعت الشركة "الرئيس لي كان صاحب رؤية حقيقية" حوّلَ سامسونغ من شركة محلية إلى شركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والقوة الصناعية، مشددة على أن "إرثه سيكون ابديا".

وكان لي قد فقد "لي" وعيه بسبب احتشاء في عضلة القلب في منزله في مايو عام 2014، ونقل إلى مركز طبي بالقرب من منزله، ثم تلقى في مركز سامسونج الطبي علاجا بالدعامة القلبية لتنشيط الدورة الدموية.

ومنذ ذلك الوقت ظل "لي" طريح المستشفى، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وخضع لعلاج خفض درجة حرارة الجسم، الذي يهدف لتقليل تلف الدماغ والأعضاء في وحدة العناية المركزة، ثم نقل إلى غرفة عادية بعد أن استعاد جهازه التنفسي قدراته الطبيعية، واستيقظ من غيبوبته بعد 15 يوما.

وكانت حالة "لي" مستقرة وكان قادرا على التنفس بدون أدوات طبية، رغم أنه لم يتعاف تماما.

وولد "لي" في عام 1942، وتولى رئاسة المجموعة في عام 1987 وهو في سن 45 سنة بعد وفاة والده لي بيونج-تشول مؤسس المجموعة.

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