9.9 % نمو مبيعات «هواوي» رغم الضغط الأمريكي

المصدر: بكين - د ب أ

ذكرت «هواوي» الصينية لصنع الهواتف الذكية ومعدات الاتصالات أمس أن المبيعات في الأشهر التسعة الأولى زادت 9.9% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي حيث تباطأ نشاطها تحت ضغط أمريكي. وزادت مبيعات النصف الأول 13.1% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وتشدد الولايات المتحدة بشكل تدريجي العقوبات على عملاق التكنولوجيا، التي تتهمها بالتجسس لصالح بكين. وفي أغسطس الماضي، منعت واشنطن «هواوي» من شراء أي رقائق أشباه الموصلات المصنوعة ببرمجيات أو تكنولوجيا أمريكية ما يضع شركة الهواتف الذكية في مشكلات.

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