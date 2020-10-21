38 % نمو أرباح «إريكسون» الربعية

المصدر: ستوكهولم - د ب أ

أعلنت شركة «إريكسون» السويدية للاتصالات، أنها حققت أرباحاً أقوى من المتوقع خلال الربع الثالث، حيث تمكنت الشركة من توسيع حصتها السوقية. ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن الشركة ومقرها ستوكهولم القول، إن أرباحها التشغيلية خلال الربع الثالث ارتفعت بنسبة 38% لتصل إلى 9 مليارات كرون (1.03 مليار دولار).

وكان المحللون قد توقعوا أن تبلغ الأرباح 6.44 مليارات كرون. وارتفع هامش الربح بعد حساب المتغيرات لأعلى مستوى منذ 2006، ليبلغ 43.2%، متفوقاً على توقعات المحللين بارتفاعه إلى 39.12%.

وأشارت «بلومبرج» إلى أن «إريكسون» وسعت من حصتها السوقية في الصين وأوروبا، حيث تحاول هي وشركة «نوكيا» الفنلندية الاستفادة من الحظر المفروض على استخدام معدات شركة هواوي الصينية في الجيل المقبل من التكنولوجيا اللاسلكية.

وقد أضر فيروس «كورونا» بمبيعات «إريكسون» في أمريكا اللاتينية وأفريقيا، على الرغم من أن أعمالها ما زالت تسير بصورة جيدة في أماكن أخرى، حيث تستمر في الاستثمار في تكنولوجيا الجيل الخامس. وأكدت «إريكسون» أنها تسعى لتحقيق هدفها بوصول المبيعات إلى 240 مليار كرون هذا العام.

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