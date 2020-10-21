إطلاق «دِل للخدمات المالية» لتزويد العملاء بحلول الدفع

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «دِل تكنولوجيز» إطلاق شركة «دِل للخدمات المالية» في الإمارات والسعودية، بهدف توفير دعمٍ إضافي لشركائها وعملائها.

ومن شأن إطلاق شركة «دِل للخدمات المالية» في هذين السوقين أن يمنح المؤسسات خيارات إضافية ويزيد مرونتها في الوصول إلى التكنولوجيا وتسخيرها لدفع عجلة النمو واستمرارية الأعمال.

وقال محمد أمين، النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا وتركيا في «دِل تكنولوجيز»: في ظل المناخ الاقتصادي المتقلب حالياً، أصبح من الواضح تماماً أن التكنولوجيا هي محرك أساسي لاستمرارية الأعمال. وفي الوقت نفسه، تسعى الشركات جاهدة لتحقيق التوازن بين ضرورة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والالتزام بأهدافها لتحسين كفاءة إنفاق رأس المال.

ومن خلال توفير «دِل للخدمات المالية» في هذه الأسواق، فإننا نمنح الشركات القدرة على اختيار حلول دفع، بالإضافة إلى مزايا استراتيجية وتشغيلية ومالية أخرى. كما أن ذلك يعكس التزامنا الراسخ بمواصلة الاستثمار في دعم عملائنا وشركائنا، حتى في ظل بيئة الأعمال المليئة بالتحديات، بما يضمن قدرتهم على الوصول إلى التكنولوجيا الضرورية لأعمالهم، ومنحهم الحرية والمرونة لتطوير رحلتهم للتحول الرقمي.

وتموّل «دِل للخدمات المالية» حزمة متكاملة من المنتجات والحلول ضمن محفظة «دِل تكنولوجيز»، ومن ضمنها برنامج VMware، ويسري هذا التمويل، سواء إذا بيعت مكونات المحفظة مباشرة من قبل الشركة، أو تم بيعها بواسطة شركاء قنوات التوزيع. كما تتمتع نماذج الاستهلاك التابعة لشركة «دِل للخدمات المالية» بأوسع نطاق تغطية لقنوات التوزيع، مع اختيار الخدمات المخصصة تماماً لتلبية احتياجات العملاء في مجال الأعمال والتكنولوجيا.

وقال هادي نادر؛ الشريك المدير في مجموعة الشرق الأوسط لأنظمة المعلومات – قسم تكامل الأنظمة: بصفتنا شريك «دِل تكنولوجيز» من فئة تيتانيوم.

فإننا نسعى إلى تقديم حلول ترسم مستقبل الابتكار التكنولوجي، إلى جانب تمكين عملائنا من النمو والنجاح. ويأتي إطلاق «دِل للخدمات المالية» في الإمارات في وقت تشهد فيه المؤسسات في جميع القطاعات نقلة نوعية ناجمة عن التحول الرقمي. كما يعكس ذلك التزام «دِل تكنولوجيز» بتلبية احتياجات العملاء في بيئة الأعمال المليئة بالتحديات، وتيسير اقتناء تكنولوجيا المعلومات بأسعار معقولة.

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