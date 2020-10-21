روتانا تحصد جائزة «أفضل علامة فندقية في الشرق الأوسط» ضمن جوائز «بزنس ترافلر 2020»

المصدر: أبوظبي- البيان

حصدت شركة روتانا لإدارة الفنادق، جائزة «أفضل علامة فندقية في الشرق الأوسط» للعام الرابع على التوالي، وذلك ضمن نسخة عام 2020، من جوائز «بزنس ترافلر الشرق الأوسط»، لترسي بذلك معايير جديدة للتميّز في قطاع الضيافة، الذي يتسم بتنافسية عالية في المنطقة.

وتلقى غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا لإدارة الفنادق، هذا التقدير نيابة عن الشركة، خلال حفل توزيع الجوائز الافتراضي، الذي حضره مئات الضيوف من جميع أنحاء العالم.

وقال هاتشينسون: الفوز بلقب «أفضل علامة فندقية في الشرق الأوسط»، للعام الرابع على التوالي، محطة بارزة في مسيرتنا. وقد شكّلت الجهود المتفانية، والتزامنا بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، السبب في جعل فنادقنا اختياراً أساسياً للمسافرين، في ظلّ الحالة الراهنة.

ومع محفظةٍ تشغيليةٍ متنوعة، تضمّ 68 فندقاً، تدير روتانا حالياً أكثر من 17,798 غرفة في 24 مدينة، عبر 14 دولة، في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا. وتماشياً مع استراتيجيتها طويلة الأجل، كشفت المجموعة عن فنادق متعدّدة واعدة قيد الإنشاء، ترسّخ حضور العلامة، وتوسّعها في الإمارات والأسواق الرائدة على مستوى العالم.

وعلى الرغم من تأثير جائحة «كورونا» (كوفيد 19)، واصلت روتانا تحقيق خطط توسّعها، بما في ذلك الدخول إلى السوق المغربي، وافتتاح سابع فندق لها في السعودية، ودخول سوق آخر في شرق أفريقيا. و2020 هو العام التاسع لحفل جوائز «بزنس ترافلر الشرق الأوسط»، الذي تنظّمه مجلة «بزنس ترافلر» للسياحة والسفر في الشرق الأوسط، علماً بأن قرّاء المجلة، هم الذين يصوّتون على هذه الجوائز، التي تحتفي بأفضل الشركات العاملة في قطاعيّ السفر والضيافة في المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز