«نشاما» تقدم مفهوماً جديداً للسكن في «تاون سكوير دبي»

المصدر: دبي- البيان

تم اليوم افتتاح «تاون سكوير دبي»، واسطة شركة «نشاما»، ليقدم مفهوماً جديداً للسكن، مجمع شقق «أونا». واحتفل «تاون سكوير دبي»، بإقامة حفل التسليم مع شركائه، شركة المقاولات الهندسية، مع فريد ديوري، الرئيس التنفيذي في شركة «نشاما»، حاتم فرح رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في شركة المقاولات الهندسية، وخضر الدح مدير عام شركة المقاولات الهندسية.

ويوفر «أونا» العديد من الأماكن وفرص العَيْش في الحياة المجتمعية. ويتبع نهج «المعيشة المشتركة».

وتتضمن الوجهة السكنية، ردهة استقبال «لوبي»، مزودة بأحدث التقنيات الرقمية، التي تلبي كافة احتياجات ومتطلبات المقيمين، حيث يمكنهم الاستمتاع بممارسة مجموعة متنوعة من الأنشطة الإبداعية والترفيهية المشتركة.

تمتد ردهة الاستقبال على مساحة تتخطى 10000 قدم مربعة، فهي الملتقى المثالي للمقيمين والضيوف للتواصل والتفاعل سوياً، وهي بمثابة المركز الاجتماعي للمبنى.

فقد تم تصميمها لتحقيق التوازن بين العمل والترفيه، مع مناطق مخصصة لإنجاز الأعمال، غرفة موسيقى، ركن الألعاب الإلكترونية، أجهزة التلفاز الذكية المتاحة للجميع، مناطق مخصصة للقراءة والاطلاع، وأخرى للأنشطة الإبداعية، كما أنها مزودة بخدمة «كونسيرج»، وهو مسؤول خدمات النزلاء، بالإضافة إلى جميع المرافق ووسائل الراحة، بما في ذلك دور عرض سينمائي، مناطق للاستجمام والترفيه، ومساحات العمل المشتركة.

وقال فريد ديوري، الرئيس التنفيذي لشركة «نشاما»: لقد تغيرت نظرة وتطلعات الجيل الجديد نحو المسكن. إنهم يبحثون عن وجهات اجتماعية، تحسن من جودة معيشتهم، بدون صخب الأحياء السكنية التقليدية. ويقع مجمع الشقق «أونا» في الجزء الجنوبي الغربي، من «تاون سكوير دبي» العصري، حيث تحتضن تلك المنطقة، حديقة «تاون سكوير بارك»، مع مجموعة من وسائل الراحة.

ويشمل ذلك الفندق ودور العرض السينمائي، كما يقع المشروع بالقرب من المرافق المجتمعية، مثل المسجد، مرافق صحية، وشبكة مسارات مخصصة لركوب الدراجات والركض. ويسهل الوصول منه إلى جميع مراكز الأعمال في دبي، مثل «مدينة دبي للإنترنت»، «مدينة دبي للإعلام»، «جبل علي» و«المدينة الأكاديمية»، يقع «أونا»، على بعد خطوات فقط من مختلف مناطق الجذب والوجهات الترفيهية، مثل ملعب الغولف في «المرابع العربية»، «نادي دبي للبولو والفروسية»، مسار «القدرة» للدراجات الهوائية، و مطار «آل مكتوم» الدولي، الذي يقع على بُعد أقل من 20 دقيقة.

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