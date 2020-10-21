«عربي آدز» تستحوذ على «آد فالكون»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «عربي آدز»، منصة الإعلان والتسويق الذكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استحواذها على «آد فالكون»، شبكة الإعلان عبر الهاتف المحمول، وذراع التكنولوجيا السابقة لمجموعة نقوش ميديا.

وتشتمل مجموعة أعمال التكنولوجيا التي استحوذت عليها «عربي آدز»، على منصة إدارة الطلب (DSP)، وتقنيات «بريدج تكنولوجي»، وشبكة الإعلانات. وتمكن هذه الحلول العملاء من الوصول إلى جمهورهم المستهدف من خلال الشراء المبرمج، بالإضافة إلى دعم أشكال الإعلانات المختلفة، وخيارات الاستهداف المرنة، ونماذج التسعير المتعددة، التي تناسب شتى القطاعات. وتهدف «عربي آدز» إلى تكييف هذه الحلول وفقاً لنماذج الأداء، لتتعدى نطاق الهواتف المحمولة.

و«عربي آدز» منصة للإعلان والتسويق الذكي، حيث تتبنى تقنيات لتزويد ما يزيد على 300 من كبرى الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمجموعة متنوعة من الحلول التي تغطي احتياجات أعمالهم، والتي يمكن قياسها لتحسين الأداء.

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