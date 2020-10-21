افتتاح «جولة على السطح» و«المسار الانزلاقي» بعالم فيراري أبوظبي 5 نوفمبر

المصدر: أبوظبي- البيان

تواصل «عالم فيراري أبوظبي» جهودها، لتعزيز الخيارات الترفيهية، التي توفرها لضيوفها، وذلك مع استعدادها لافتتاح تجربتين ترفيهيتين جديدتين في 5 نوفمبر المقبل. وتشكل تجربة «جولة على السطح» وتجربة «المسار الانزلاقي» في «عالم فيراري أبوظبي».

إضافات هي الأحدث، ضمن المجموعة المتنوعة من الألعاب والمرافق الترفيهية المختلفة، التي تحتضنها المدينة الترفيهية، ليصل عددها الآن إلى أكثر من 43 لعبة ومرفقاً ترفيهياً مستوحى من علامة فيراري العريقة. وتأتي هذه الإضافات في إطار الجهود، التي تبذلها «عالم فيراري أبوظبي» لتوفير أفضل التجارب والمرافق الترفيهية العائلية، التي تناسب مختلف الأعمار بمستويات عالمية.

وتقدم تجربة «جولة على السطح» في عالم فيراري أبوظبي للضيوف فرصة للتجول على السطح الأحمر لـ«عالم فيراري أبوظبي»، والاستمتاع بالمشاهد والإطلالات الساحرة على جزيرة ياس. ويمكن للضيوف الراغبين بخوض تجربة مفعمة بالتشويق والحماس الاستمتاع بتجربة «المسار الانزلاقي» في «عالم فيراري أبوظبي» في تجربة هي الأولى من نوعها على جزيرة ياس.

والتي ستتيح لعشاق المغامرات الانزلاق على المسار، الذي يمر داخل حلقة أفعوانية طيران الأبطال في تجربة مشوقة وفريدة من نوعها. ويمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بأجواء مليئة بالمغامرة مع تحدي السباق المزدوج على المسار الانزلاقي!

وقالت بيانكا ساموت، المدير العام لعالم فيراري أبوظبي والمدير بالإنابة للمدن الترفيهية في جزيرة ياس: «سعداء بإطلاق تجربتي «جولة على السطح» «المسار الانزلاقي» الجديدتين في «عالم فيراري أبوظبي».

وذلك تزامناً مع احتفالاتنا بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاح المدينة الترفيهية، حيث تضاف هذه التجارب إلى باقة الألعاب والمغامرات الترفيهية المميزة، التي تحتضنها المدينة الترفيهية، مواصلين بذلك الارتقاء بما نقدمه لضيوفنا، عبر تعزيز تجربتنا الترفيهية الفريدة والرائدة. ونتطلع إلى استقبال الضيوف ومنحهم الفرصة لخوض تجربة لا تُنسى هنا في عالم فيراري أبوظبي».

وكانت «عالم فيراري أبوظبي» قد أطلقت في وقت سابق هذا العام تجارب عائلية متنوعة، بما في ذلك منطقة العائلات، ومعرض «هايبر كارز»، وذلك في إطار التزام المدينة الترفيهية بإضافة مزيد من التجارب إلى مغامراتها المستوحاة من علامة «فيراري».

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