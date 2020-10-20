النسخة الافتراضية لسوق السفر العالمي تتيح للمشترين إبرام صفقات

المصدر: دبي- البيان

أكد منظمو النسخة الافتراضية من سوق السفر العالمي في لندن، إتاحة الفرصة أمام المشترين من شركات السفر في كافة أنحاء العالم، لإعادة التواصل مع الشركاء المعتمدين، وفتح المجال أمامهم للاتصال بشركاء جدد وإبرام صفقات تجارية، وذلك في الفترة التي يقام فيها هذا الحدث من 9 ولغاية 11 نوفمبر المقبل، بين الساعة 7 صباحاً و10 مساءً بتوقيت غرينتش، وهو ما يفسح المجال أمام مشاركة عدد أكبر من المهتمين من مختلف أنحاء العالم، مستفيدين من فارق التوقيت.

ويهدف المنظمون أيضاً إلى استضافة 5,000 مشترٍ، تم اختيارهم مسبقاً من قبل مجموعة متنوعة من الشركات في جميع أنحاء العالم، ومن قاعدة بياناتهم العالمية. ومن بين هؤلاء المشترين المسجلين، أبدى نحو 50% منهم اهتمامهم بإجراء صفقات تجارية مع منطقة الشرق الأوسط.

وحتى الآن، أكد أكثر من 100 عارض من 10 وجهات في الشرق الأوسط مشاركتهم في هذه النسخة الافتراضية، بما فيها دبي للسياحة، إكسبو دبي، إعمار للترفيه، هيئة تنشيط السياحة الأردنية، نيوم، هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، الهيئة السعودية للسياحة، وغيرها من الهيئات والمؤسسات الأخرى في المنطقة.

وفي ضوء ذلك، سيتمكن المشترون من ترتيب اجتماعات ثنائية مجاناً، كما ستتاح لهم الفرصة للقاء العارضين المشاركين في النسخة الافتراضية من سوق السفر العالمي وكذلك مؤتمر ترافيل فورورد الافتراضي. إضافة إلى ذلك، سيكون بوسعهم مقابلة وسائل الإعلام والمؤثرين الرقميين من جميع أنحاء العالم.

كما سيتم اختيار بعض المشترين الذين يتمتعون بقوة شرائية كبيرة ضمن قطاعات معينة، للمشاركة في جلسات التواصل السريع، التي تقام خلال أسبوع السفر في لندن.

وإضافة إلى إبرام العقود والصفقات التجارية المهمة لعام 2021 والفترة التي تليه، سيتمكن المشترون من التعرف على أبرز اتجاهات السفر الرئيسة، بالتزامن مع بدء التعافي وإعادة البناء والابتكار التي تمر بها هذه الصناعة في مرحلة ما بعد الجائحة.

في هذا الصدد، ستتم مراجعة ملفات المشترين المتقدمين، للتأكد من أنهم من كبار المشترين وأنها تتطابق مع المعايير الموضوعة، قبل انضمامهم إلى نادي المشترين في سوق السفر العالمي، الذي يتيح لهم فرصة الوصول المجاني إلى المنصة الافتراضية لسوق السفر العالمي بالكامل، مع العديد من المزايا الأخرى التي تشمل فرص الاتصال والتعلم وممارسة الأعمال التجارية وإبرام الصفقات.

وتبدأ جميع الأعمال والأنشطة افتراضياً من خلال أسبوع السفر في لندن، الذي يقام من 30 أكتوبر ولغاية 5 نوفمبر، وسيتم فيه بحث فرص التواصل وتقديم العروض الترويجية، قبل انطلاق الحدث الرئيس المتمثل في النسخة الافتراضية من سوق السفر العالمي، وذلك من 9 إلى 11 نوفمبر 2020.

وقال سايمون بريس، المدير الأول لمعرض سوق السفر العالمي في لندن: ستشكل النسخة الافتراضية من سوق السفر العالمي، فرصةً ثمينة لكبار المشترين لإعادة الاتصال والتفاعل مع مختلف الجهات في صناعة السفر في مرحلة ما بعد الجائحة، حيث نتطلع جميعاً إلى بدء مرحلة التعافي وإعادة بناء الصناعة عام 2021.

وأضاف: في أزمة كوفيد 19، شهدت الكثير من شركات السفر والسياحة تغييرات واسعة النطاق على مستوى الموظفين، ولذا من الضرورة بمكان أن يحظى كل من المشترين والموردين، بفرصة الاتصال مجدداً بالأشخاص المناسبين، لوضع خريطة طريق تمهد لمرحلة التعافي من تبعات هذه الجائحة.

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