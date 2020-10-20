راكز تفوز بجائزة أفضل منطقة حرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعام في الشرق الأوسط

المصدر: رأس الخيمة – البيان

حصدت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» 6 جوائز في حفل جوائز «إف دي آي جلوبال فري زون» لهذا العام، بعد منافسة 61 منطقة حرة من جميع أنحاء العالم.

تضمنت الجوائز جائزة «أفضل منطقة حرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعام» - الأولى في فئة الشرق الأوسط، والثانية عالمياً، كما تم تكريم راكز بجائزة «أفضل منطقة حرة للعام» - الثانية في فئة الشرق الأوسط، والثامنة عالمياً.

وقال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: يأتي الفوز بهذه الجوائز تكريماً لجهودنا على الصعيدين المحلي والعالمي نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُمثّل الشريحة الكبرى من مجتمع أعمال راكز، مشدداً على تقديم أفضل الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة على الشكل الذي يضمن إثراء تجربتها وتطوير بيئة العمل المحيطة بها لغرس ثقافة التميّز بين الشركات تقديراً لالتزامهم بمزاولتهم لأعمالهم.

وأضاف: نالت راكز جائزتين إضافيتين تقديراً لجهودها في توفير الدعم اللازم خلال جائحة «كوفيد 19» والتخفيف من تداعياتها على مجتمع أعمالها عن طريق تقديم معززات دعم العملاء، وكذلك مبادرات التنويع التي تُعتبر جزءاً من إسهامات راكز في تنويع اقتصاد إمارة رأس الخيمة.

وقال: أطلقت راكز في الفترة بين يونيو 2019 ويونيو 2020 مجموعة من المنتجات والباقات الرائدة بهدف تشجيع الابتكار في دعم المستثمرين، بدايةً من باقة راكز لسيدات الأعمال والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات والمصمّمة خصيصاً لدعم رائدات الأعمال، وباقة خاصة لصناعة وإدارة وشحن المنتجات والتي تُعد الأكثر فعّالية في دولة الإمارات من حيث التكلفة للمُصنعين والتجار ومزودي الخدمات اللوجيستية.

وأكد التزام راكز بخدمة عملائها ووقوفها بجانبهم في سائر الأوقات مما يستدعي طرح منتجات وخدمات جديدة لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال التي تحتضنها، وأكّد أنه سيتم العمل على المزيد من المبادرات والتحسينات التي تصب في مصلحة العملاء.

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