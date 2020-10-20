"نخيل مولز" تستكمل استعداداتها لإطلاق "نافورة النخلة" في 22 أكتوبر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "نخيل مولز" أن "ذي بوينت" التابعة لها، قد انتهت من استكمال المرحلة الأخيرة من الاستعدادات المتعلقة بالافتتاح الكبير لـ"نافورة النخلة" تحت شعار "بلوغ السحاب" يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، حيث من المتوقع أن يشهد هذا اليوم تحطيماً للرقم القياسي وفقاً لـ"غينيس للأرقام القياسية" كأكبر نافورة من نوعها في العالم. وسوف يقتصر الحضور إلى "ذي بوينت" في يوم الإطلاق على حاملي التذاكر، مع العلم أن جميع البطاقات قد نَفَذت، في حين يتعيّن على الحاصلين عليها حجز مقعد في أحد المطاعم المتواجدة في هذه الوجهة السياحية المتميزة.

الصحة والسلامة

نظراً للأوضاع الصحية العالمية السائدة حالياً، فإن مجموعة من أفراد الحراسة سوف تكون في استقبال الزوار لمشاهدة هذا الحدث العظيم، وذلك من أجل فحص الحرارة عند كل مدخل في "ذي بوينت". بالإضافة إلى ذلك، سوف يتم إجراء فحص الحرارة مرة أخرى في جميع مطاعم "ذي بوينت" ولدى استخدام الحافلات بعد كل رحلة ذهاب وإياب. ومن أجل الحفاظ على بيئة آمنة وممتعة، سوف يتم نشر ملصقات واضحة تحدد مسافات التباعد الاجتماعي في مختلف أرجاء "ذي بوينت" للزوار للاستمتاع بالعرض، وأيضا سوف يتم القيام بإجراءات تعقيم منتظمة طوال يوم الاحتفالات.

برنامج الاحتفال

سوف تبدأ الاحتفالات في "ذي بوينت" عند الساعدة الرابعة من بعد الظهر بعروض ترفيهية حية بما في ذلك وصلات موسيقية تقدمها مجموعة من منسقي الأسطوانات (دي جيه) وعروض الرقص وفناني الأداء وعروض الألعاب النارية الساحرة حتى منتصف الليل، في حين سوف تستضيف بعض المطاعم في "ذي بوينت" الزوار حتى الساعة الثالثة فجراً. الإطلاق الرسمي لـ"نافورة النخلة" فسوف يتم ما بين الساعة السابعة والتاسعة ليلاً. لذلك فإنه يُنصح الحضور مبكرا وذلك للاستمتاع بالمشروبات والاسترخاء مع لحظات غروب الشمس. وسوف نقوم بتوزيع معاطف واقية من المياه على الزوار تحسباً لتطاير نقاط ماء في الهواء تنثرها أكبر نافورة في العالم، مع تخصيص منطقة محددة للاستماع بـ"رذاذ الماء".

وبالإضافة إلى ذلك، كشفت "ذي بوينت" النقاب عن أرجوحة مائية قابلة للتطبيق على الانستجرام، متاحة أمام الجمهور بالقرب من الشاطئ احتفالاً بإطلاق "نافورة النخلة"، وذلك من تاريخ 15 أكتوبر ولغاية 29 أكتوبر من الساعة الواحدة ظهراً حتى العاشرة ليلاً. وبمناسبة إطلاق "نافورة النخلة" سوف يحصل أول 5 آلاف شخص على سوار معصم "ليد" مجاني للاحتفال بأناقة طوال الليل.

النقل ومواقف السيارات

ومن أجل التأكد من سلاسة الحركة من وإلى "ذي بوينت"، سوف يتم توفير حافلات ذهاباً وإياباً مجاناً انطلاقاً من "نخيل مول" كل 20 دقيقة، بدءاً من الساعة الرابعة عصرا وحتى منتصف الليل. وهنا لا بد من التنوية، إلى أن موقف السيارات في "ذي بوينت" محدود السعة وسوف يغلق أبوابه عند الساعة السادسة مساءً، لذا، يُنصح بشدة بالحضور بسيارة أجرة أو الاستفادة من خدمة الحافلات المجانية. كما عقدت "نخيل مولز" اتفاقاً مع شركة "كريم"، التطبيق الرائد في المنطقة لتأجير المركبات، لتوفير خصم بنسبة 20% على تكلفة سيارات الأجرة من وإلى "ذي بوينت" خلال يوم الاحتفال بإطلاق النافورة. وللاستفادة من هذا الخصم، يتوجب على الركاب استخدام الرمز الترويجي: ‘ThePalmFountain’.

التذاكر والحضور

ونظراً للإقبال الكبير من قبل الجمهور لحضور هذا الحفل، فإن التذاكر قد نَفَذت بالكامل عبر منصة بيع التذاكر Platinum List، في حين يتوجب على حاملي بطاقات الدخول الحصول على مقعد لهم عن طريق الحجز في أحد المطاعم المتعددة المنتشرة في "ذي بيونت"، بما في ذلك:

الجانب الغربي من موقف السيارات

1. كيو كافيه

2. تشوان

3. لو بيرات

4. جروف رود

5. مطعم الصفدي

6. جيليان كافيه

7. باربرغر

الجانب الشرقي من موقف السيارات

1. شاليه بيريزكا

2. إبن حميدو

3. القاهرة 30

4. أميراز ديلي

5. فناجين

6. سمكجي

7. الباساجيو

8. دونا كارميلا

9. ميشيكو



تعتبر "نافورة النخلة" الوحيدة من نوعها متعددة الألوان في دبي، وهي احتفال بنهضة دبي وطموحها للتحليق نحو آفاق بعيدة. وتتميز هذه النافورة التي تمتد على مساحة 14 ألف قدم مربعة من مياه البحر بـ"مضخة عملاقة" تقذف المياه إلى ارتفاع 105 أمتار وتشع بأنوار 3 آلاف مصباح "ليد". وسوف تقدم "نافرو النخلة" 20 عرضاً مفصّلاً مع 5 عروض مختلفة تُعرض يومياً بين غروب الشمس ومنتصف الليل (من 7 مساءً وحتى 12 بعد منتصف الليل)، في حين تتمايل أعمدة المياه على أنغام مجموعة من الأغاني المشهورة بما في ذلك الخليجية والبوب والكلاسيكية والعالمية وغيرها المزيد. وسوف يستمر كل عرض لمدة 3 دقائق وسوف تتم تأدية العرض كل 30 دقيقة. وبعد حفل الإطلاق، يصبح بالإمكان مشاهدة عرض "نافورة النخلة" يومياً من لحظات غروب الشمس ولغاية منتصف الليل.

لائحة بالشروط التي يتوجب على حاملي التذاكر التقيّد بها:

• يقام حفل الإطلاق الافتتاحي لـ"نافورة النخلة" في 22 أكتوبر

• الوقت: من الساعة 4 عصرا ولغاية منتصف الليل

• المكان: المنتزه الشرقي والعربي في "ذي بوينت"

• ارتداء أقنعة الوجه الواقية إلزامية

• إبراز التذاكر الإلكترونية عند بوابات الدخول

• حجز مطعم وتذكرة الدخول إلزامية

• التقيّد بمسافة التباعد الاجتماعي والتحلّي بالمسؤولية

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