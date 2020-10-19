«كارفور» تحتفل بالذكرى السنوية 25 لتأسيسها وتكافئ عملاءها الأكثر ولاء

المصدر: دبي- البيان

بدأت «كارفور»، التي تديرها شركة ماجد الفطيم في الإمارات، حملة خاصة للبحث عن عملائها الأكثر ولاء، الذين استمروا في التسوق من متاجرها منذ انطلاقة أعمالها، بالتزامن مع احتفالها بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لانطلاقتها في الإمارات.

ويمكن لعملاء «كارفور» تقديم أدلة على العلاقة الطويلة الأمد، التي تربطهم مع «كارفور»، مثل الصور الفوتوغرافية، إيصالات مشترياتهم وفواتيرهم أو القسائم الشرائية، للحصول على فرصة الفوز بنحو 250 ألف نقطة من برنامج المكافآت «شير»، وهو ما يعادل 25 ألف درهم، ستقدم للفائز الذي سيثبت تسوقه في «كارفور» خلال رحلة 25 سنة.

وقال فيليب بجييون، مدير «كارفور» الإمارات لدى ماجد الفطيم للتجزئة: «سعداء بالاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفخورون بالتقدم الذي تحقق على مدى هذه السنوات.

وازدهرت أعمالنا في ربوع الإمارات الحبيبة، من خلال ترسيخنا لمبادئ وقيم مجتمعاتها، منذ افتتاح أول هايبر ماركت في سيتي سنتر ديرة عام 1995.

ونعتز بثقة عملائنا التي اكتسبناها وأصبحنا من خلالها ركيزة في المجتمعات التي نخدمها. ولم تكن أي من إنجازاتنا، سواء على صعيد إطلاق ابتكارات جديدة أو دعم قضايا اجتماعية، أن تثمر عن أي نجاح لولا عملائنا، الذين يعتبرون العصب الأساسي لكل ما نقوم به».

وأضاف: «سنقوم بمكافأة أقدم متسوق معنا بإهدائه قيمة مشترياته المستقبلية. ونتطلع لمشاركة ذكرياتهم معنا وأن نخلق سوياً المزيد من اللحظات السعيدة على مدى السنوات 25 المقبلة».

أرسل ذكرياتك مع «كارفور» إلى البريد الإلكتروني anniversary25@mafcarrefour.com للحصول على فرصة الفوز بـ 250 ألف نقطة من برنامج المكافآت «شير» بقيمة 25 ألف درهم، التي يمكن إنفاقها في أي متجر من متاجر «كارفور» في جميع أرجاء الدولة.

وسوف يتم تكريم الفائز باعتباره الوجه الذي يمثل ولاء العلامة التجارية، مع دعمه/ دعمها المستمر لـ«كارفور»، ما يؤكد التزام العلامة التجارية بتحقيق تجربة تسوق، تلبي احتياجات عملائها منذ تأسيسها في 1995

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